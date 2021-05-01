CHP'li Başarır: İnsanlar 199 nolu telefona ulaşamıyor; telefonlarımız kitlendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 18 günlük tam kapanma sürecinde, sağlık, iş, cenaze gibi önem arz eden durumlarda seyahat etme zorunluluğu olan vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Vatandaşların, 199 numaralı 'Vatandaş Etkileşim Merkezi'ne ulaşamadığını söyleyen Başarır, "İçişleri Bakanı alkol yasağı ile ilgileneceğine, kameralara yasak koyacağına, insanların özel hayatına müdahale edeceğine, hastası olan insanların, seyahat etmek zorunda kalan vatandaşların sorularını çözebileceği bir sistemi kurmalıdır" dedi.

"Telefonlarımız kitlendi" diyen Başarır, "İnsanlar 199 nolu telefona ulaşamıyor, bize ulaşıyorlar. Şu anda Kaymakam’a, emniyete ulaşamıyorlar, valiye ulaşamıyorlar, İçişleri Bakanı alkolle uğraşıyor. İnsanları mağdur etmeye hakkınız yok. Bir devlet böyle yönetilmez” sözlerini dile getirdi.