CHP'li Başarır'ın ziyaret ettiği işçiler: "10 saat çalışmaya 145 TL ücret alıyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı, limon paketleme fabrikasında çalışan işçi kadınları ziyareti sırasıda buradaki işçiler, günde 10 saat çalışarak 145 TL günlük ücret aldıklarını ve evlerine gelen sadece elektrik faturalarının aylık 750 ila 1000 TL arasında değiştiğini belirterek geçinemediklerini anlattı.

CHP'li Başarır, seçim bölgesi olan Mersin’de işçilerle, pazar esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Günde 10 saat çalışarak 145 TL günlük ücret alıyoruz"

Mezitli Belediye meclis üyeleri ile birlikte Tece Mahallesi’nde limon paketleme tesisinde çalışan kadın işçilerle bir araya gelen CHP’li Başarır’a buradaki işçiler, günde 10 saat çalışarak 145 TL günlük ücret aldıklarını ve evlerine gelen sadece elektrik faturalarının aylık 750 ila 1000 TL arasında değiştiğini, et tüketmelerinin artık kendileri için lüks olduğunu dile getirdiler.

Hayat pahalılığının dayanılmaz noktalara ulaştığını ifade eden CHP’li Başarır, şunları söyledi:

"Artık vatandaşımızın, işçimizin, esnafımızın hayat pahalılığı karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Evlere gelen faturalar insanların canını yakmaktadır. Ne yazık ki mevcut siyasi iktidar, halkın yaşadıkları sıkıntıları görmezlikten, duymazlıktan geliyor. Ancak yapılacak ilk seçimde halk sandıkta onlara seslerini duyuracaktır.”

"Alışveriş yapmak için en az 300 TL ayırmak gerekiyor”

İşçilerle yapılan görüşmenin ardından Tece’deki pazar esnafını ziyaret eden Başarır’a pazardaki bir emekli vatandaş ise “Artık öldük. Emekliyim. 1500 TL elektrik faturası ödüyorum. Yazık, günah bizlere. Yeter artık! Artık pazardan alışveriş yapmak için en az 300 TL ayırmak gerekiyor” dedi.

"Bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz"

Pazarda gezen bir vatandaşın elindeki ekmek torbasını göstererek bayat ekmek aldığını ifade etmesi üzerine Başarır, şöyle konuştu:

“Ne acıdır ki vatandaşa bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. Hemen hemen her vatandaşımızın ortak derdi geçim sıkıntısı. Vatandaşı, emekliyi bayat ekmek almaya zorlayanlar utansın. Halkın sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğini biliyoruz. İlk seçimlerden sonra vatandaşlarımıza yaraşır bir yaşam koşulları oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."