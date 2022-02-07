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CHP'li Başarır’ın dinlediği vatandaş; "Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum"

"Odunum yok, kömürüm yok; gidip sırtımda toplayıp getiriyorum”

07 Şubat 2022 20:38

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dinlediği yurttaş, “Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum. 4 kişiyiz” dedi. Elindeki 50 lirayı gösteren yurttaş, “Bugün bununla geçineceğim. Çocuk bugün bana bunu verdi, anne al harca. Bayat ekmek aldım 8 tane, 10 lira vereceğim. Olmuyor, geçinemiyoruz. Odunum yok, kömürüm yok. Gidip sırtımda toplayıp getiriyorum” dedi.

chpali mahir başarır

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