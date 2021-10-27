CHP'li Başarır: İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi. Başarır, CHP'nin hazırladığı "Bazı bakanlık ve kurumların Kamu İhale Kanunu'ndaki mevzuata aykırı işlemlerine ve usulsüzlüklerine ilişkin rapor" başlıklı raporda yer alan tespitleri paylaştı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Sayıştay'ın, geçen yıl bazı bakanlıkların ihalelerinde usulsüzlükler tespit ettiğini söyleyen Başarır, özellikle idarenin belirlemesi gereken taşınmazların kira bedelini ihaleyi alan vakıf ya da şirketlerin belirlediğini söyledi. Başarır, Sayıştay'ın özellikle 72 ilaheye ilişkin suç işlendiğine yönelik tespitinin olduğunu ifade etti.

"Vakıf kira bedellerini kendi belirliyor"

İhalelerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili örnekler veren CHP’li Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

“Bakın MUÇEV diye bir Vakıf ve aynı zamanda bir şirket var. Bu vakıf özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşınmazlarını kiralıyor. Hemen hemen tüm sahillerdeki taşınmazları kiralamışlar. Burada kira bedellerini idarenin belirlemesi gerekirken MUÇEV belirlemiş. Peki, MUÇEV kim, kimler burada yönetici bir bakalım; Caner Yıldız, şirket yöneticisi. Halen Muğla Vali yardımcısı. Esengül Civelek, eski şirket yöneticisi, eski Muğla valisi ve halen cumhurbaşkanlığı baş danışmanı. Gürkan Büyükkaralı, şirketin genel müdürü, eski BELKO Genel Müdür Yardımcısı. Hakkında BELKO’da yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla dolandırıcılık, emniyeti suistimal suçlarından dolayı 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sahillerimizi bu vakfa, bu şirkete veriyorlar. Bu vakıf kira bedellerini kendi belirliyor. Bunu Sayıştay ortaya çıkarıyor”

Tespit edilen usulsüzlüklere rağmen yargının herhangi bir adım atmadığını dile getiren Başarır, "İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Maalesef birkaç şirket, birkaç kurum Türkiye'nin bütçesine ortak gibi usulsüz şekilde ihaleler alarak devleti zarara uğratmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bu bulgularla ilgili tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.