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CHP'li Başarır: Esnaf, işçi, çiftçi, emekli perişan!

Başarır, Mersin'de esnafı, emekliyi, çiftçiyi ve işçileri ziyaret etti

28 Şubat 2021 10:54

Mersin'de esnafı, emekliyi, çiftçiyi ve işçileri ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, “Esnaf, işçi, çiftçi, emekli perişan" dedi.

Mersin'de esnafın, işçinin, emeklinin, çiftçinin ciddi ekonomik zorluk yaşadığını ve geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Ne yazık ki kirasını, elektrik ve su faturalarını ödeyemeyen, boşalan raflarına yeni ürün koyamayan bakkal, kilosu 65 Lira olan etten 5 Liralık et talep edilen kasap, daha ucuz diyerek bayat ekmek alınan fırın, akşama kadar bir tabak yemek satamayan lokanta, tezgahındaki sebze ve meyveleri satamayan pazarcı esnafları manzaralarıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

"Limon değerinin altında meyve suyu Fabrikalarına veriliyor"

Başarır, “Tarlasında binbir zorluklarla ürün yetiştirmeye çalışan çiftçilerimizin traktörleri icralık. Tarım girdi maliyetlerine zam üstüne zam yapılıyor. Gübreye yapılan zamlara çiftçimiz isyan ediyor. Mersin’in önemli geçim kaynaklarından limon, değerinin altında meyve suyu fabrikasına satılıyor. Limon işçileri, çocuklarının karnını doyurabilmek için ucuz fiyata limon soyuyorlar. Ortadaki acı tablonun tek sorumlusu mevcut siyasi iktidardır, tek adam rejimidir” sözlerini dile getirdi.

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