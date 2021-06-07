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CHP'li Başarır: Doğan Medya Grubu'nun alınmasını Erdoğan, Demirören'e talimat verdi, Demirören kanalların marka değeri düşünce Erdoğan'a 'Ziraat kredisini ödemem' dedi

07 Haziran 2021 12:23

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Grubu'nun Doğan Meyda Grubu'nu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile aldığını, yapılan AKP yanlısı yayınlar sonucunda alınan kanalların marka değerinin düşmesi üzerine Demirören'in, Ziraat Bankası'ndanaldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini söyledi. 

Demirören'in krediyi ödemediğinin tespiti sonucunda yargılanabileceğini ifade eden Başarır, "Bugün soruşturmalar başlamalıydı. Bunu yapanlara 84 milyonun hakkı haram olsun" dedi. 

Tele 1'de katıldığı programda, Doğan Medya Grubu'na bağlı kanalları 2 milyar dolar civarında bir parayla satın alan Yıldırım Demirören'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım bu kanalı bana aldırdınız ama sürekli sizin sesiniz olduğu için bu kanalların marka değeri 100 milyon dolara düştü. Benim zararım var" dediğini söyleyen Başarır,  Ziraat Bankası'ndan çekilen kredinin ödenmeme kararının bu şekilde alındığını söyledi. 

750 milyon dolarlık kredinin çiftçilere verilmesi durumunda çiftçilerin ekonomik sorunlarının kalmayacağını ifade eden Başarır, kredinin ne zaman çekildiği, ödeme tarihlerinin belirlenmesi ve ne kadarının ödenmiş olduğunun tespit edilmesi gerektiğini belirterek "Demirören bu parayı ödememişse Ziraat Bankası'nı dolandırmıştır" dedi. 

Başarır, Demirören'in ödeme yapmamış olması durumunda dolandırıcılıktan yargılanacağını, Ziraat Bankası yöneticilerinin de  görevi suistimalden yargılanacağını söyledi. 

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