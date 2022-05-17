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CHP'li Başarır: Diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli

Başarır, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ihalesinin sipariş usulüyle yapılmasına tepki gösterdi

17 Mayıs 2022 16:31

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ihalesinin sipariş usulüyle yapılmasına tepki göstererek, “İhale bedeli 2 milyar 200 milyon lira, 21-b ile sipariş usulü verilen bir ihale. Bu beyefendinin Marmara Üniversitesi diplomasında adını göremedik ama külliyede görüyoruz. Diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli” dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin 2. etap inşaat ihalesinin sipariş usulü ile yapılmasına tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

“Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi; ihale bedeli 2 milyar 200 milyon lira, 21-b ile sipariş usulü verilen bir ihale. Bu beyefendinin Marmara Üniversitesi diplomasında adını göremedik ama külliyede görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Külliyesi’ne ismini veriyor. Bir de diplomada adını görebilseydik. Ne yazık, kendi adını verdiği külliye kampüsü ihale yapıyor ve açık ihale yapmıyor. İşte, diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli. Bu ülke böyle yönetilmez. Bu ülke, Recep Tayyip Erdoğan’ın kasası, hazinesi, şahsi malı değil, 84 milyonundur.”

Ali Mahir BaşarırCHP Mersin MilletvekiliMarmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi

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