CHP'li Başarır'dan Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin raporundaki tespitlere tepki: bunun hesabı sorulmalıdır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin raporundaki tespitlerini anımsatıp; “Özellikle yatırım ihaleleri incelenmelidir ve sorumlular ceza almalıdır. Bu ihalelerin hepsi iptal edilerek devletin uğradığı zararlar tespit edilip, bunun hesabı sorulmalıdır” dedi.

Sayıştay’ın 2020 Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetim Raporu yayımlandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay’ın bu raporda Bakanlığın yaptığı ihalelere ilişkin tespitleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sayıştay raporlarına baktığımız zaman, Bakanlıkların ihalelerinin birçoğu Kamu İhale Kanunu’na aykırı. 21/b’ye göre yapılmış. Yani deprem, felaket, sel gibi durumlarda, olağanüstü durumlarda ivedi olarak yapılması gerekli ihale yöntemi kullanılmış. Spor Bakanlığı’nda 40 ihalenin 25’i 21/b’ye göre verilmiş.

bunun hesabı sorulmalıdır. Bunlar 21/b’ye göre verilmiş. Yani yandaşa, adrese teslim ihaleler için. Olmaz. İhalede genel kural, açık olmalı, her şirket girebilmeli.

21/b, AKP’nin ihale yöntemi olmuş. Belli şirketlere ihale vermek için bu yöntemi kullanıyorlar. Olmaz. Bütçemiz, paramız belli kişilere veriliyor. İhaleler şeffaf olmadığı gibi fiyatının bedelinin tespitinin de imkânı yok. Bunları ben söylemiyorum, Sayıştay raporları söylüyor.”

Başarır ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapılan ihalelerden olan yatırım ihaleleri, Konya’daki bu ucube durum incelenmelidir ve sorumlular ceza almalıdır. Bu ihalelerin hepsi iptal edilerek devletin uğradığı mevcut durumdaki zararlar tespit edilip bunun hesabı sorulmalıdır.”