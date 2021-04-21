CHP'li Başarır'dan Nutuk'un dağıtılmasını engelleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne: Nutuk’ta sizi rahatsız edecek ne var?

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün öğrencilere dağıtılmak istenen Nutuk eserine yasak getirdiğini ortaya çıkaran CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, olaya ilişkin TBMM’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yasakla ilgili açıklamasında yaşanan süreci anlatan Başarır, "Nutuk’ta sizi rahatsız edecek ne var?’’ diye sordu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün vermiş olduğu kararı ilk gördüğünde inanamadığını belirten CHP’li Başarır, yaşananları şöyle anlattı:

"Pazar günü elimize bir evrak ulaştı. Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Nutuk’un dağıtımıyla ilgili bir başvuruya verdiği ret kararı bizlere ulaştı. Bizim de nutkumuz tutuldu. Ben bu cevabı aldıktan sonra, 24 saat uzun uzun bu konuyu araştırdım. Gerçek olamaz dedim ama maalesef pazartesi günü bu cevabın gerçek olduğunu üzülerek öğrendim. Ne acı ki; Nutuk, gençlere dağıtılmak isteniyor ve bir Milli Eğitim Müdürü’ne başvuru yapılıyor. Milli Eğitim Müdürü, bu başvuruyu reddediyor ve ret gerekçesinde ilk olarak; Atamızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kötü örnek teşkil edecek resimlerinin olduğunu belirtiyor, ikinci olarak; Vahdettin ile ilgili cümleleri, üçüncü olarak ise çocuklarda bir bütün olarak bazı bölümlerin olumsuz etki yaratacağı yer alıyor. Bu gerekçelerle Nutuk’u dağıtamazsınız diyor. Nutuk’ta, sizi rahatsız edecek ne var?’’ dedi.

"Neden bu sözlerden rahatsız oluyorsunuz?"

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendisine gönderdiği resmi yanıtı gösteren Başarır, "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek ‘’Söylemediğimiz cümlelerden anlam çıkartıp bizleri linç ediyorsunuz, bizlere iftira atıyorsunuz. İşte bir gerçek; senin atamış olduğun Milli Eğitim Müdürü’nün cevabı burada. Neymiş efendim? Vahdettin ile ilgili kötü sözler söyleniyormuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephede, Çanakkale’de, İngilizlerle omuz omuza askerlerle savaştı ve onları denize döktü. Vahdettin, bir İngiliz gemisine bindi ve kaçtı. Neden bu sözlerden rahatsız oluyorsunuz? Bu zihniyetteki bir Milli Eğitim Müdürü; İskilipli Atıf yazısı olsa yayınlardı, Vahdettin’i yayınlardı ama Kurtuluş Savaşı’ndan, Milli Mücadele’den, bu Meclis’ten, Cumhuriyetten, Medeni Kanun’dan, devrimlerden neden rahatsız oluyorsunuz? Sizin anlayışınız ve zihniyetiniz bu. Üzülerek söylüyorum ki, bu ülkede böyle bürokratlar, böyle milli eğitim müdürleri var, böyle kaymakamlar, valiler var. Oturduğu her dakika Mersin için utanç meselesidir. Bu şahıs, yargılanmalı ve gereken yapılmalıdır. Bu ülkede insanlar; söylemediği sözlerden ötürü pazar günü soruşturmaya uğruyor. Ben savcılara, bakanlara, cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Lütfen bürokratlarınızı temizleyin. Ülkesini, vatanını seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duyan, onları özümsemiş isimleri göreve getirin" diye konuştu.

TIKLAYIN - Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda Nutuk dağıtılmasına izin vermedi: "Vahdettin'e yönelik 'soysuzlaşmış, alçak' ifadeleri kullanıldığından..."

TIKLAYIN - Okullarda Nutuk dağıtımına izin verilmemişti; Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı