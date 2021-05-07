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CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanı ve savcılara: Elleri arkada olanlara değil halkın cebinde olanlara soruşturma açın

"Bence soruşturma izni de versin. Bu utançla yaşasın bu ülke..."

07 Mayıs 2021 20:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ellerini arkasında bağlı türbe ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmasını değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve savcılara "O bakana ve bu ülkenin savcılarına şunu söylemek isterim; elleri arkada olanlara değil halkın cebinde olanlara soruşturma açın siz" dedi. 

Halk TV'de katıldığı 'Haber Masası' programından ilgili kesiti Twitter hesabından paylaşan Başarır şu ifadeleri kullandı;

"Bir ülkenin bakanı 'suç' diyorsa ve soruşturma izni vermiyorsa kendisiyle çelişiyor. Bence soruşturma izni de versin. Bu utançla yaşasın bu ülke..."

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