Oyuncu Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu tepki çekti: "Bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor!"

Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında magazin gündemini yorumlayan oyuncu Hakan Ural'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul'u yorumu tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada Hakan Ural'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni eleştirdiği ve Kanal İstanbul'u savunduğu yorumu paylaşanlar emekli amirallerin bu konuda görüş belirtmesinin ardından 'darbe imasıyla' gözaltına alındığını hatırlattı.

Ural'ın yorumunu paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş" yorumunu yaparken tarihçi yazar Sinan Meydan, Ural'ın sözlerine; "Montrö'yü bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsmail Saymaz'dan tepki

Halk TV'de katıldığı Açıkça programında emekli amirallerin gözaltına alınması konusu konuşulduğu sırada Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumunu hattlatan gazeteci İsmail Saymaz da "Yani oyuncu Hakan Ural'ın magazin programında konuşabildiği Montrö'yü, Putin'in Cumhurbaşkanı'nı arayıp izah ettiği Montrö'yü alanı bu olan amiraller söyleyemeyecekler mi? Tabi ki söyleyecekler" diyerek tepkisini dile getirdi.