CHP'li Başarır'dan "Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Mehmet Barlas'a: Kenan Evren’e çöpçatanlık yapan adam partime ömür biçemez

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Sabah başyazarı Mehmet Barlas'a "Kenan Evren’e çöpçatanlık yapan adam partime ömür biçemez" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır, TELE 1’de yayınlanan ve gazeteci Zeynel Lüle’nin sunduğu 'Gerçeğin İzinde' programının konuğu oldu. Gazeteci Mehmet Barlas’ın CHP’nin kapatılacağı ve bazı vekillerin sınır dışı edilmesi gerektiği yönündeki söylemlerini değerlendiren Başarır, “Bunlar kaytansız fırıldak” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ettiği yazısında CHP'nin kapatılma ihtimali üzerinde duran ve isim vermeden bazı milletvekillerinin sınırdışı edilmesinin müstahak olduğunu söyleyen Mehmet Barlas, bunu bir ‘fantezi’ olarak düşündüğünü açıklamıştı. HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı da Barlas'ın "Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" yazısıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak "Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır. Mevcut rejimde bu güç potansiyeli var" ifadelerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı.

Barlas ve Alçı’nın bu yazılarında kullandığı bu ifadeleri değerlendiren Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:

“Nagehan Alçı’nın yazısı Barlas’tan farklı. Alçı’nın kaleme aldığı yazı bir sistem eleştirisi. Barlas’ın söyledikleri dehşet verici. Onun görevi iktidarları korumak. Herkes bilsin ki 1980 darbesinin vahşi generali Kenan Evren’in özel ihtiyaçlarını karşılayan, ona çöpçatanlık yapan bir adam benim partime ömür biçemez. Bunlar kaytansız fırıldak. Konuşmaya bile değecek bir adam değil. Bu partiyi daha önce kapatan Kenan Evren’di. Aynı zihniyetin çocukları bunlar.”