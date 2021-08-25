CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlığın araç kiralama ihalelerinin 21/b kapsamında yapılmasını meclis gündemine taşıdı

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı’ndan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da araç kiralama ihalelerinin 21/b kapsamında yapılmasını meclis gündemine taşıdı.

Daha önce Cumhurbaşkanlığına kiralanan araçların da pazarlık usulü olan 21/b kapsamında yapıldığını hatırlatan CHP’li Başarır, “Balık baştan kokar sözünü atalarımız boşuna dememişler. Cumhurbaşkanlığının bu tür ihaleleri pazarlık usulü ile yapması diğer bakanlıklara örnek teşkil etmiş olacak ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da araç kiralama işini pazarlık usulü olan 21/b ile yapmış. Hiçbir aciliyeti olmayan, ani beklenmedik bir olayla ve salgın hastalıkla ilgisi olmayan araç kiralamaları da pazarlık usulü ile yapılıyor. AKP İktidarı adrese teslim ihale yapmak için, yandaşlarına ihale üstüne ihale vermek için şeffaf olan açık ihale yerine 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ihaleden asla vazgeçmiyor” dedi.

"Halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, yandaşların ceplerine aktarılıyor”

AKP İktidarının kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmek için sınır tanımadığını ifade eden CHP’li Başarır, “Hemen hemen her bakanlıkta, açık ihale ile yapılması gereken birçok ihale, 21/b kapsamında pazarlık usulü ile yapılıyor. Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor” sözlerini dile getirdi?

CHP’li Başarır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile verdiği önerge şöyle:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23.12.2020 tarihinde iki tane olmak üzere, 21.01.2021 ve 21.04.2021 tarihlerinde de birer tane olmak üzere şoförlü ve şoförsüz araç kiralama ihalesine çıkmıştır. Bu ihaleler yine pazarlık usulü olan 21/B ile yapılmıştır. 21/B usulü, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olmasını anlatmaktadır. Bu şoförlü ve şoförsüz araç kiralama ihalelerin 21/B ile yapılması kamuoyuna açıklık getirmesini zorunlu kılmıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Bu ihalelerin 21/B usulü ile yapılmasının gerekçeleri nelerdir?

2- Salgın hastalığın, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen bir durumun şoförlü veya şoförsüz araç kiralama ihalesiyle ilgi ve alakası nedir?

3- Bu ve benzeri ihaleleri pazarlık usulü olan 21/B kapsamında yapılmasının gerekçesi söz konusu ihalelerin adrese teslim yapılmak istenmesinden mi kaynaklanmaktadır?

4- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından 2021/235852 ihale kayıt numarasıyla yapılan bu ihaleden bakan yardımcılarına kiralanan araçlar nelerdir? Söz konusu ihale kapsamında kaç araç kiralanmıştır? Sadece 01.05.2021 ile 31.08.2021 arasında sağlanacak bir hizmet için 1.563.000,000 TL yüksek bir rakam değil midir?

5- Kiralanan bu araçları başka kurum ve kuruluşlara tahsis ettiniz mi? Ettiyseniz bu kurum ve kuruluşlar nelerdir?

6- 21/B usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?