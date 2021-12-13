CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi" sözlerini hatırlattı: 'Allah yüzümüze bakmış, iyi ki doktor değil'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamadaki sözleri ile partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu "Erdoğan, ‘ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi’ diyordu. Ekonominin geldiği yer malum. Allah yüzümüze bakmış, iyi ki doktor değil.” #UzayarAkgidin" notuyla paylaştı.

CHP'li Başarır'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bundan bir sene önce bu Covid-19'da yaşanan aksaklıklardan sorumlu ben değilim, başkalarıdır demek için..." sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık 2020 tarihinde cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamadaki "Değerli arkadaşlar ben tabi tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi" sözleri yer alıyor.

"Allah yüzümüze bakmış, iyi ki doktor değil"

Erdoğan'nın bu sözleri üzerine de Kılıçdaroğlu'nun "Ekonominin geldiği yer malum. Allah yüzümüze bakmış, iyi ki doktor değil. Doktor olsa memlekette yaşayacak kişi kalmayacak" diyor.