CHP'li Başarır: Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'a soruyorum, gümrük belgeleri nerede; bir komisyon kurularak bu konuların hepsi araştırılmalı

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmaya gitti' iddiasında bulundu. İddiayı yalanlayarak "Oğlum Venezuela'ya maske ve kit götürdü" diyen eski başbakan Binali Yıldırım'a seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'a soruyorum, gümrük belgeleri nerede; bir komisyon kurularak bu konuların hepsi araştırılmalı" diye konuştu.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu. "Susurluk'ta da para-cinayet-kirli para-devlet ilişkileri vardı, burada da aynı şeyi görüyoruz" diyen başarır, "Ben hep soruyorum, Mehmet Ağar hangi sıfatla Yalıkavak Marina'yı yönetiyor? 5 milyar dolarlık yer. Susurluk'ta bir komisyon kuruldu, davalar açıldı. Bugün hesap veren bir yapı var mı? Hala benim ülkemde bir tane savcı çıkıp bir soruşturma başlatmadı. Sen neredesin Adalet Bakanı" ifadelerini kullandı.

"Gümrükten çıktığına göre bunun yazışmaları vardır, Sağlık Bakanlığı yazışmaları vardır"

Binali Yıldırım'ın "Oğlum Venezuela'ya maske ve kit götürmek için gitti" diyerek yalanladığı 'uyuşturucu güzergahı' hakkında Başarır, şunları söyledi:

"Binali Yıldırım dün çıktı ben güldüm. Keşke çıkmasaydı. Kit ve maske götürdü diyor. O dönem Venezuela'da Koronavirüs'ün durumu neydi? Hangi sıfatla götürdü? O dönem senin ülkende maske ve kit karaborsadaydı, niye oraya götürdü? Dibindeki komşuların çok daha kötü durumdaydı, neden Venezuela? En önemli soru, böyle bir şey varsa, biz muz cumhuriyeti değiliz, bu gümrükten çıkmıştır. Gümrükten çıktığına göre bunun yazışmaları vardır, Sağlık Bakanlığı yazışmaları vardır. Şimdi bu beyefendi başbakanlık da yapmış bir insan. Kameraların karşısına geçip bunu söylüyorsa "Gümrük yazıları bu" demeli değil mi? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu kadar pisliğe bulaşmış insanları aklamak böyle mi olur?"

"Meclis'te komisyon kurulmalı"

"Normalde bir organize suç örgütü liderinin söylemlerini ciddiye almam. Ama devlet içinde bu adama koruma, çakar veriliyorsa, bakanlarla ilgili somut bilgiler veriyorsa araştırılmalı. Peker'in söylediklerinden çok Binali Yıldırım'ın söyledikleri garip geldi bana. Tuhaf. Her partiden üyesi olan bir komisyon kurulacak, bunları araştıracağız. Bu kadar kirli para iddialarının olduğun bir durumda bunları hepsini araştırmalıyız."