CHP'li Başarır, “Barınamıyoruz” eylemini ziyaret etti: İktidara geldiğimizde bunu yaparsak bizim de yakamıza yapışın

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yurtlara yerleşemeyen binlerce öğrenci ve ailelerin sesi olmak için başlatılan Ankara'daki "Barınamıyoruz” eylemine katıldı.

Öğrenci ve ailelerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin açıklama yapan CHP’li Başarır:

“Öğrencilerimiz bizim için çok önemli, ilk hedefimiz size yeni bir hikaye yazmak, yeni bir umut yaratmak ve bunu hep beraber yapacağız. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Haklı bir eylemde bulunuyorsunuz, hakkınızı istiyorsunuz. Bu ülkenin gençlerinin yurt istemesi, oda istemesi en büyük ve doğal hakkıdır. Sonuna kadar yanınızdayız. Bunu siyaseten söylemiyorum, anne babaların haykırışlarını telefonda dinlediğim için benim içim yanıyor. Ben bir yurt müdüründen, annesi babası olmayan, ilk 1000 sıralamaya girmiş bir öğrencimiz için talepte bulunuyorum, Mersin milletvekili olduğumu belirtiyorum ancak bana hangi partidensiniz diyor! Bu iş parti meselesi değil, gençlerimizin barınma meselesidir. Beni arayan gençlerimizin annesinin babasının hiçbirine hangi partidensin diye sormuyorum. Çünkü bu bir parti meselesi değil, bir insaniyet meselesidir, barınma meselesidir. Direneceğiz, biz de CHP olarak iktidara geldiğimizde bunu yaparsak bizim de yakamıza yapışın. Bu sizin en temel hakkınızdır” dedi.

"Bu bir suç değil"

"Türkiye’de her 5 öğrenciden 4’ü sokakta. Her gün yüzlerce aile bizi arıyor" diyen Başarır, "Bu bir suç değil, onların hakkı. Bakın sarayın sadece araç gideri 1 milyon 400 bin TL, 3.5 milyon da yıllık görev gideri var. Yazlık saraya harcanan para 650 milyon lira. Neden yurt yapılmıyor? Benim öğrencim sokakta yaşayamaz. Bugün bu gençleri parkta eylem yapmak zorunda bırakanlar utanmalıdır! Bizim saraylara değil, yurtlara ihtiyacımız vardır. Biz bu gençlere iyi bir gelecek kurmak zorundayız. Biz onların yanındayız, iki çocuk babası olarak onların anne babalarının yerine kendimi koyduğum zaman ızdırap çekiyorum. Ne yaparlar bilmiyorum? Saraylara mı alırlar yoksa Saray’ı yurt mu yaparlar ya da otelleri mi kiralarlar ama Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek genci yurtsuz, barınamaz hallerde sokaklarda olmalarını istemiyoruz” sözlerini dile getirdi.

Başarır konuşmasının sonunda şöyle dedi:

"Anayasanın Gençliğin Korunması başlıklı 58. Maddesi, “Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır” der. İşte gençlerimizin yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirlerin başında yurtlar gelmektedir. İktidar bu tedbirleri sağlamayarak ne yazık ki gençlerimizi, öğrencilerimizi tarikatların kucaklarına bırakmaktadır. Yurtlara yerleşemeyen öğrencilerimizi, Ensar gibi adı çocuklara yönelik cinsel istismar davalarına karışan vakıfların yurtlarına yönlendirdiklerini biliyoruz. Mevcut siyasi iktidarın asıl görevi, ihale üzerine ihale verdiği yandaş şirketleri korumak değil, hiçbir öğrencimizin sokakta kalmaması için gerektiği kadar yurt yapıp gençleri korumaktır!"