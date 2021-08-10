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CHP'li Başarır: Bahçeli'nin erken seçime sıcak baktığı söyleniyor

10 Ağustos 2021 15:21

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, erken seçim tartışmalarını değerlendirdiği sırada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de erken seçime sıcak baktığını iddia etti.

MHP'li bir arkadaşıyla konuştuğunu söyleyen Başarır, "Devlet Bahçeli şunu söylüyormuş; 'Türkiye günden güne kötüye gidiyor. Günden güne daha kötü olacağız. Belki küçük bir şansımız olabilir. Seçim bizim için de önemli" dedi. 

"AKP milletvekillerine seçim için 'sokağa inin' talimatı gelmiş" diyen Başarır, "Sokağa da inmeye kalkmışlar. Tabii ki sokağa indiklerine de pişman olmuşlar. Çünkü inanılmaz bir tepki var. 'Sokağa çık' çağrısı geldiğine göre seçim gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

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