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CHP'li Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan işlerin görüntülerini paylaştı: "Çalışmaya zorluyorlar"

"Sömürü düzenine devam ediliyor"

01 Mayıs 2021 13:24

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde hem de fiziki mesafe olmaksızın çalıştırılmasına sert tepki gösterdi.

Bu günün emek ve dayanışma günü olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır , “Bugün 1 Mayıs. Emekçilerimizin, ülkemizdeki tüm emekçilerimizin bayramını kutluyorum. Ama maalesef ki, Mersin Akkuyu Nükleer Santral İnşaatında 1 Mayıs bayramı yok. Yasaklara rağmen, sağlık koşulları, pandemi koşulları hiçe sayılarak oradaki emekçi işçilerimiz bugün dahi çalıştırılıyor. Sömürü düzenine devam ediliyor. Böylesine anlamlı bir günde ve üstelik sağlıksız koşullarda Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki işçilerimizi çalışmaya zorluyorlar. Emekten, emekçiden, haktan, adaletten, gelir eşitliğinden yana olmayanlarla mücadelemizi sonu kadar sürdüreceğiz” dedi.

Başarır “Mersin’deki Nükleer Santrale sonuna kadar karşıyız, karşı olmaya da devam edeceğiz” dedi. 

Ali Mahir BaşarırAkkuyu Nükleer Santrali1 mayıs

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