CHP'li Aylin Nazlıaka ile konuşan genç: Cebimde 1 TL var, işsizim; oyumu AKP'ye vermiştim keşke vereseydim

CHP Kadın Kolları yöneticileri Ankara'nın Akyurt ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile konuşan bir genç, işsiz olduğunu belirterek "Akyurt Belediyesi'ne 10 defa çıktım, askerden geleli bir sene oldu ne işe aldılar ne bir şeye bizi. 23 yaşındayım. Cebimde 1 TL var, çalışmıyorum. İlk oyumu AKP'ye vermiştim pişman oldum, keşke vermeseydim" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile Destekleri Sigortası'nı anlatmak için 7 gün boyunca Ankara'nın 13 ilçesini dolaşacak. Nazlıaka ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, ilk durakları olan Akyurt'ta yurttaşla bir araya geldi.

Vatandaş boş cüzdanını gösterdi

Nazlıaka'nın Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı bir vatandaş boş cüzdanını göstererek "Sigortalıydım kaza yaptım ondan dolayı şimdi işten de çıktım. Hayat böyle, Akyurt'un Türkiye'nin şartları böyle. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye'de uygulanıyor" dedi. Nazlıaka'ya cüzdanını gösteren yurttaşın eşi ise, "Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Eşim kaza yapmış hastaneye gidip gelemiyoruz biz" diye konuştu.

"İlk oyumu AKP'ye vermiştim pişman oldum"

Bir genç ise işsizlikten yakınarak şöyle konuştu:

"Akyurt Belediyesi'ne 10 defa çıktım, askerden geleli bir sene oldu ne işe aldılar ne bir şeye bizi. 23 yaşındayım. Cebimde 1 TL var, çalışmıyorum. İlk oyumu AKP'ye vermiştim pişman oldum, keşke vermeseydim."

Nazlıaka ise, "Hiç umutsuz olmayın, ilk seçimlerden sonra bu düzen değişecek. Siz de geleceksizlik derdinden kurtulacaksınız. O gün bugünmüş ilk seçimlerde inşallah siz de Altı Ok’a oy vereceksiniz" dedi.

"Müşteri geldiğinde karanlıkta ne satabilirim ki ben?"

Elektrik faturasını ödeyemeyen bir esnaf da, elektriğinin kesildiğini Nazlıaka'ya anlattı. Esnaf, "Pos cihazlarımız her şeyimiz elektrikli. Yan dükkana giderek pos cihazı kullanıyoruz. 2 elektrik faturası var. Şu an bin 500 TL elektrik faturam var. Ve geçen ayın cezası var 400 TL. Dükkanı erken kapatıyorum, ışık olmadığı için gidiyorum. Müşteri geldiğinde karanlıkta ne satabilirim ki ben? Satışları da etkiledi" diye konuştu.