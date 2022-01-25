CHP'li Aydoğan, E-5 ve Atatürk Havalimanı önüne gitti; "Bu görüntüler İBB'ye çamur atanlara kapak olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, Atatürk Havalimanı önünde ve E-5 yolunda açık olan trafikte çektiği videoda "Kuzey Marmara Otoyolu'nda döviz bazında milletimize para ödettirip hesapsız kitapsız iş yapanlar o yolu açık tutamazken, İBB'ye çamur atanlara bu görüntüler kapak olsun" dedi. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın kullanılması durumunda vatandaşların bu yolda çok rahat gidebileceğini söyleyen Aydoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk Havalimanı'nı kendi kaderine terk ederek bu milletin milyarlarca dolarlık milli malvarlığıyla oynamaya devam etmeyin. İşin gerçeğini görün. Her ne kadar işgal ettiğiniz makamlarda yeterli donanıma sahip olmasanız da bu asgari anlamda görünebilecek bir şeydir. Bu ülkenin milli varlıklarını daha fazla zafiyete uğratmaktan vazgeçin."

Atatürk Havalimanı'nı dolaşan Turan Aydoğan, kar yağışı sonrası yeni havalimanın taşıdığı riskleri dile getirdi:

"Bugün geldiğimiz kepazelik, yeni havalimanında uçakların inip kalkmamasını, mühendislik hataları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenlikleri dahil sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. Böyle bir tabloda neden Atatürk Havalimanı'nın kapatıldığını ya da uçuşlara neden engelli hale geldiğini sorgulama hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz ki kamu görevlileri ve bakanlar da İstanbul'a gelirken bu havalimanını kullandılar. Buradan sormam gerekiyor. Madem bu havalimanı kullanılabilir haldeydi, madem dünyada kentin erişimi açısından ilk üç önemli havalimanından biriydi ve madem milyarlarca dolarlık bir yatırımdı, madem bugün de gördüğümüz gibi ulaşımı en kolay havalimanı özelliği taşıyorduysa bu havalimanı neden kapatıldı? Bilim adamlarının itirazlarına rağmen, çevresel problemlerine rağmen, zemininin çökme ihtimaline rağmen, ÇED raporunda yapılan tüm vurgulara rağmen yeni havalimanı neden hayata geçirildi? Peki, Atatürk Havalimanı neden kapatıldı, neden peşkeş çekildi. Bu havalimanına anlamsız bir hastane neden yapıldı? Buradaki tüm ulaşım yolları açık. Böyle bir tabloda bu havalimanını kapatmak milli servete ihanet taşımıyor mu?"

CHP'li Aydoğan Atatürk Havalimanı'nın yeniden kullanıma açılmasını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çağrı yapıyorum, en kısa sürede bu akıl dışılığa son vermenizi, var olan pistlerle beraber ulaşıma devam edebilecek şekilde bu havalimanını yeniden sağlıklı hale getirmenizi açıkça söylüyorum. Yazık değil mi bu millete?"

Aydoğan özel aracıyla kolaylıkla ulaştığı Atatürk Havalimanı için şunları söyledi:

“Geliyor gelmekte olanın gelişi çok yakın. Biz geldiğimizde bu havalimanını alsa kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu havalimanın kapalı olması nedeniyle halkımıza çektirilen zulme de son vereceğiz. Ulaşımı o kadar rahat ki. Şu anda Arnavutköy tarafına gittiğiniz zaman milyarlarca Euro verilerek yapılmış olan Kuzey Marmara otoyolundan bile bağlantı sağlayamıyorsunuz.

Yollar sorunlu. Ama İBB’nin çalışmalarıyla kolayca açılan ve İstanbul’un her yerinden ulaşılabilecek, rüzgar alması açısından, hava koşullarının etkisi açısından da en az etkilenecek olan bölgedeki havalimanı kapalı tutuluyor. Bu ikiyüzlülüğü, bu peşkeşi, bu vurdumduymazlığı, bu bilime aykırılığı, bu plansızlığı, bu mühendislik yerine müteahhitlik hizmetiyle geçiştirilerek havada peşkeşin uçurulduğu tabloyu görmenizi arzu ediyorum.

Buyurun burası dünyanın nadide havalimanlarından bir tanesi. Bomboş, uçaklar indirilmiyor. Pisti yılıkmış. Yerine atıl bir hastane yapılmış. Üstelik içinde oteli var. Kötü hava koşullarında insanlarımızı kartonların üzerinde değil otelinde barındırabilir. Yaya yoluyla ulaşımı kolay. Kara yoluyla çok kolay. İçinden bir metronun geçtiği bir havalimanı. Bu havalimanı bir ihanet gibi bağrımıza saplatılmış ve kapatılmış vaziyette.

Metro ulaşımı olmayan, kış koşullarında 100 günden fazla felakete neden olabilecek, yağmur ve benzeri olaylar karşısında zemininin çökme ihtimali olan, 90 metre zemin altına inilmesi gereken yerde 60 metre inilerek riske sokulmuş bir havalimanı ve İstanbul’un her koşulunda uçuşları iptal edilen bir havalimanı var.

Yaptığınız havalimanı artık yapılmış. Kuşkusuz koşulları iyileştirilerek faydalanmak lazım. Ama neden İstanbul 3 havalimanı kullanmıyor. Neden bu dünya liginde tartıda en önde çıkan havalimanı tarafınızdan bu şekilde bir hale mahkum edilmiş durumda.

Açık söyleyin! Bu alanları yandaşlarınıza peşkeş mi çekeceksiniz?

Eğer böyle bir niyetiniz varsa hem siyasi ömrünüz yetmeyecek hem buna müsaade etmeyeceğiz hem de bu yarattığınız zulmün karşısında her günün bunun hesabını sorarak yol yürüyeceğiz."