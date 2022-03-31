CHP’li Aydoğan’dan seçim yasasında değişiklik teklifi yorumu: 'Ne vereyim abime' yasası

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma AKP ve MHP’nin TBMM’ye seçim yasasında değişiklik yapılmasına dair sunduğu teklife "‘Ağabeyime ne vereyim yasası’nı konuşuyoruz artık. Size ne verelim de siz bu yerinizde kalsanız ya? Hani açalım çerçi bohçayı, siz seçin, koltuklarınızda kalabileceğiniz bir yasa seçin” diyerek tepki gösterdi.

CHP’nin demokrasi adına fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Aydoğan, “Aslında olay ne, biliyor musunuz? Siz demokrasiye sürekli tezgâh kuruyorsunuz, biz de o tezgâhı bertaraf edecek acayip bir zekâyla birlikte sizi uzaklaştırıyoruz tezgâhtan. İyi Partiye kurdunuz bu tezgâhı ve çıktınız sonra, dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisine: "Kiralık milletvekilleri verdin." Siz aslında iradenizi kiraya verdiniz, farkında değilsiniz. Burada oturuyorsunuz -inanmadığınız, sizi demokrasiden uzaklaştıracak her türlü kanun Külliye'de yapılıyor, size gönderiliyor- size hukuk anlatıyoruz, Anayasa anlatıyoruz. İnanmadığınız kanunları yine buradan geçireceksiniz, kendi kurduğunuz tezgâha düşeceksiniz ama" dedi.

"Türkiye'deki seçim güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz"

Görüşülen kanun teklifinin olası sonuçlarına da değinen Aydoğan, teklifin seçim güvenliğini de tehlikeye soktuğunu belirterek "Gerekçesi olmayan bir kanun teklifi getirdiniz, gerekçesi yok. Yerinizde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken kanun değişiklikleri değil, yapmanız gereken seçim kurulları başkanlarının tarafsız -gerçekten tarafsız- doğal hâkim ilkesine uygun şekilde bağımsız bugüne kadar yapmış oldukları görevlerle oynamamaktır. Getireceğiniz kanun teklifiyle beraber Türkiye'deki seçim güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz ve dünyada Türkiye'nin kredibilitesini iyice zayıflattınız; cebimizden elinizi çekin lütfen, bu halka zarar veriyorsunuz. Önünüze koyulan her kanunu buraya getiriyorsunuz; normlar hiyerarşisi, sokağa buradan ne mesaj çıkacak, dünyaya ne mesaj çıkacak bakmadan paldır küldür kanun çıkarmaya çalışıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

"Size benzeyen başka partiler çıkabilir"

Aydoğan, AKP ve MHP sıralarına "İhlallerle dolu kanunları önümüze getiriyorsunuz ve çıkarmamızı istiyorsunuz. Bu ihlallerin içerisinde biz yokuz, siz de olmayın, bu vebali ileride kaldıramayacaksınız. Grup kuran bir partiyi seçime sokmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Niye? Rövanşist duygularınız var, öyle mi? Hayır, değil. Korkuyorsunuz, korkuyorsunuz; zayıfladınız, trenden atlayacaklar var, size benzeyen başka partiler çıkabilir, sizden ayrılabilecekler var, birbirinize bir cürüm topluluğu gibi sarılmak anlamında kanunlar yapmaya çalışıyorsunuz, bu yüce Meclisi de bu kanunlara aracı yapmaya çalışıyorsunuz.” ifadeleriyle seslendi.