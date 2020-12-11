CHP’li Aydın: Sarayın 4 dakikalık gideri, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın gündeminde asgari ücret vardı. Aydın, "Sarayın dört dakikalık gideri bir asgari ücretlinin bir yıl alacağı ücrete tekabül ediyor" dedi.

Aydın şöyle konuştu;

Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı maaşının 7 bin lira zamlanarak 81 bin liradan 88 bin liraya çıktığını, sadece 7 bin TL’lik farkın 3 aylık asgari ücrete denk geldiğini söyleyen Aydın şunları söyledi:

“Peki, sarayın bütçesi? 4 milyar 39 milyon TL. Sarayın, bir günlük değil, bir saatlik değil, bir dakikalık bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 7.700 lira. 7.700 lira, bir dakikalık gideri. Dört dakikalık gideri neye tekabül ediyor, biliyor musunuz? Bir asgari ücretlinin bir yıl alacağı ücrete tekabül ediyor. Hani, o, yıllar önce "Bir yüzükle geldim." diyen Cumhurbaşkanı var ya, bugün beş dakika boyunca ben bu konuşmayı yaparken bir asgari ücretli o beş dakikalık ücreti bir yılda alıyor, bu reva mıdır? Maaşı ise tamı tamına asgari ücretin 30 katı.”

2014 yılından bu yana Türkiye’de kaç kişinin asgari ücretle çalıştığının açıklanmadığını, sendikaların rakamlarına göre 10 milyona yakın vatandaşın asgari ücretle geçinmek zorunda olduğunu belirten Erkan Aydın, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira ancak en idealinin de 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.

“Tam bir savurganlık bütçesi"

Aydın konuşmasında, "AK Parti'ye oy veren değerli yurttaşlarımız, bir kez de ben söylemek istiyorum: O yıllarda kendiniz gibi hissettiğiniz, bir yüzüğü olan, sizin gibi fakirlikten geldiğini düşündüğünüz bir Cumhurbaşkanı, bugün sizin hayalleriniz yerine 13 uçakla ve sarayın dört dakikalık gideriyle sizin bir yıllık alın terinizin karşılığına gelecek bütçeyi tüketiyor. Bunu bir sorgulayın lütfen. Siz elbette inanarak, güvenerek, iyi olsun diye düşünerek bu oyları verdiniz ancak bugün geldiğimiz nokta tam bir israf, tam bir haram, tam bir savurganlık bütçesi olmuştur” dedi.

Asgari ücretin en az 3.100 lira olması gerektiğini ancak bunun da yeterli olmadığını dile getiren Aydın, “Akşam evine peyniri, sütü, eti bırakın, kuru ekmeği götüremeyen babanın gurur kırgınlığını, ocakta kaynatacak yemek bulamayan annenin mutsuzluğunu, yıllarca okuyup üniversite bitirip ancak iş bulamayıp kağıt toplayarak evin bütçesine katkıda bulunmak isteyen gencin umutsuzluğunu ve evinde internet olmadığı için geleceğini ve aslında hepimizin geleceğini karartan o çocuğun geleceğinin kararmaması için bu bütçenin minimum 3.800 lira olması lazım” diye konuştu.