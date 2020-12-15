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CHP'li Atila Sertel: Türkiye'nin başına ne geldiyse işte bu iki şapka yüzünden geldi

Sertel, üzerinde 'AKP Genel Başkanı' diğerinin üzerinde “Partili Cumhurbaşkanı” yazan iki şapka ile kürsüye çıktı

15 Aralık 2020 18:50

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2021 bütçesi üzerine söz aldı. Sertel, eline aldığı birinin üzerinde 'AKP Genel Başkanı' diğerinin üzerinde “Partili Cumhurbaşkanı” yazan iki şapka ile kürsüye çıktı. Sertel, “Türkiye'nin başına ne geldiyse işte bu iki şapka yüzünden geldi. Bu, AKP Genel Başkanı şapkası, etiketini de sökmedim ‘Londra’ yazıyor, tefecilerin… Bu da partili Cumhurbaşkanı şapkası” dedi.

Sertel, “Bu şapkanın sahibi partisini hiç kimseye teslim edemedi, hiç. Davutoğlu'na bir ara bıraktı, baktı ki Davutoğlu gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor, Davutoğlu'nu aşağı attı. Sonra İzmir'de aday yaptığı, İstanbul'da aday olarak gösterdiği, hep seçimlerde başarısızlığa uğrayan Binali Yıldırım'ı yaptı; olmadı. AKP'nin Genel Başkanı şapkasını hiç bırakmadı ve bırakmayacak ama bu şapkayla birlikte tarih onları bu seçimde eski partilerin mezarlıklarına gömecektir, onu biliyorum” diye konuştu.

Sertel, şöyle devam etti:

Recep Tayyip Erdoğan, bu şapkasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bütün muhalefet liderlerine, HDP'ye, İYİ Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisine, diğer partilere; herkese inanılmaz hakaretler yağdırıyor ama kendisine yanıt verildiğinde bu şapkayı hemen kafasına takıyor ‘Hâkimler, savcılar, koşun gelin, bunlar bana hakaret ediyor. Ne yapıyor bunlar? Dokunulmazlığım var benim’ diyor. Sen bu iki şapkayı birlikte kullandığın için, aslında Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu.”

Kaynak: ANKA

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