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CHP'li Altay, Erdoğan'ın "SADAT ile uzaktan yakında alakam yok" sözlerine: Kurucusunu danışman atadığını ne çabuk unuttun

"Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atadığını ne çabuk unuttun?"

18 Mayıs 2022 15:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" diyerek kapısına gittiği SADAT'a ilişkin olarak, "SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor." açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay twitter üzerinden, "Erdoğan için yine sıradan bir gün...Erdoğan için yine sıradan bir gün... Erdoğan:" SADAT'ın yöneticileriyle uzaktan yakından ilgim yok" SADAT'ın kurucusunu danışman atadığını, daha sonra da 8 Ekim 2018'de (Resmi Gazete) Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atadığını ne çabuk unuttun?" sözleriyle yanıt verdi. 

CumhurbaşkanıAKPRecep Tayyip ErdoğanCHPKemal KılıçdaroğluSADATSarayEngin Altay

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