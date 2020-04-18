CHP'li Ali Öztunç, Sır Barajı'ndaki çevre kirliliğine dikkat çekti: Çevre katliamının, rezaletinin, ayıbın videosu bu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta bulunan Sır Barajı'ndaki çevre kirliliğine dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaştığı video ile Sır Barajı'ndaki çevre kirliliğine dikkat çeken Öztunç, "Kahramanmaraş Sır Barajı'ndaki çevre katliamının, rezaletinin, ayıbın videosu da bu. Güzel şehrimiz bu görüntüleri hak etmiyor. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Memlekemetimiz sahipsiz değil bunu herkes artık öğrensin" dedi.