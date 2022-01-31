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CHP'li Ali Mahir Başarır: İsme bak isme; 'son laik bükücü', seni öyle bir bükecekler ki

''Seni getirenleri, sana para verenleri öyle bir bükecekler ki; böyle büklüm büklüm olacaksınız utanmaz ahlaksızlar!”

31 Ocak 2022 13:31

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün paylaştığı videoda ismini verdiği ‘son laik bükücü’ adındaki hesabın sahibine “Seni zamanı geldiğinde öyle bir bükecekler ki” diyerek tepki gösterdi.

Başarır, TELE1’de ekranlara gelen Zeynel Lüle'nin sunduğu 'Gerçeğin İzinde' programında trollere seslenerek şunları söyledi:

“İsme bak isme; Recep Tayyip Erdoğan’ı paylaşacak, Özgür Özel’i, Ali Mahir Başarır’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır hakaret edecek. İsim ne; Son Laik Bükücü. Seni öyle bir bükecekler ki zamanı geldiğinde… Büklüm büklüm.. Seni getirenleri, sana para verenleri öyle bir bükecekler ki. Böyle büklüm büklüm olacaksınız utanmaz ahlaksızlar!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar'' diyerek Twitter hesabından bir video paylaşmıştı. 

''Nevzat Kanlı diğer namı son laik bükücü, benim dijital sapığım gibi bir şey''

Kılıçdaroğlu videoda ''Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, MOBESE ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halk ise sefalet içerisinde. Durun birincisini anlatayım: Nevzat Kanlı diğer namı son laik bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam ne tweet atsam nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor'' demişti. 

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, 'trol'leri ifşa etti: "Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde"

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