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CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Bu zamana kadar verdiğim 168 soru önergesinin 70'ine cevap bile vermediler'

29 Nisan 2020 15:17

Konuşmasında tüm bakanlara ve Cumhurbaşkanı'na temsil ve ağırlama giderlerini sorduklarını belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, soru önergelerine sadece Ticaret Bakanı'nın yanıt verdiğini, onun da '2017'den, 2018'den, 2019'dan 46 milyon lira temsil ve ağırlama giderleri kullanıldı.' dediğini söyledi.

Başarır, "Peki Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı, birçok bakan dedi ki 'yasal mevzuat çerçevesinde bu parayı kullanıyoruz' yapma ya bir de kanun çerçevesinde kullanmasaydın! Ben rakamı soruyorum. Ne kadar temsil ve ağırlama gideri kullanıldı?' Birçok bakan cevap vermedi" diye konuştu.  

2 yıldır milletvekilliği yaptığını dile getiren Başarır, bu zamana kadar verdiği 168 soru önergesinin 70 tanesinin cevaplanmaya dahi tenezzülde bulunulmadığını söyledi. 

'Ne kadar harcandığını bilmek bizim hakkımız' diyen Başarır, "Ben bu soruyu sormayacaksam burada yerim yok. Ama sende bu cevaplandırmayacaksan o koltukta oturmayacaksın. Bu ülkeye ve demokrasiye yakışmayan bir davranış biçimi" diye konuştu.

'Soru önergelerini ciddiye alıp yanıtlamıyorlar bile'

Başarır, "Halk adına denetleme yapmak için bakanlara birçok soru önergesi veriyoruz. Çoğu yanıtlanmıyor. Yanıtlansa da verilen cevapların büyük bir kısmı sorduklarımızla ilişkili yanıtlar olmuyor. Örneğin, soru önergelerimizde nereye ne kadar harcadınız gibi sorular sorduğumuzda, ya kanunlar çerçevesinde harcama yapıyoruz ya da ticari sır diyorlar. Çok değerli bakanlar, bu zamana kadar verdiğim 168 soru önergesinin 70 tanesini cevaplama tenezzülünde dahi bulunmadılar" dedi. 

'Ticaret Bakanlığı, 46 milyon harcamış ya diğerleri?'

Başarır şöyle konuştu;

"Bakın Tüm bakanlıklara “Temsil ve Ağırlama” giderlerini sordum. İşte Bakın; Cumhurbaşkanlığı, damadın başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bu bakanlar önergeyi ilgili mevzuat çerçevesinde harcamalarımızı yapıyoruz demiş. Bir tek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2017, 2018 ve 2019 yılları içerisinde temsil ve ağırlama giderleri için 46 milyon 534 bin 453 TL’sini harcadığını söylemiş.

Bakın bir tek Ticaret Bakanı açıklamış. Ya diğer bakanlar hepsi ağız birliği yapmışçasına ilgili mevzuat çerçevesinde harcadık diyor.

Çok somut bir soru “Temsil ve ağırlama giderleri için ne kadar harcadınız?” ama ticaret bakanının dışında yanıt yok. Yanıt diye gönderdiğiniz bu kâğıtlara yazık. Devletin kâğıdını bari boşa harcamayın.

Size kalsa hiçbir şey sormayalım, denetlemeyelim, kurcalamayalım. Bizim en temel görevlerimizden biri, iktidarı halk adına denetlemek.

20 Şubat 2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi verdik."

Önerge;

“Avrupa doğalgazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken, Türkiye’nin aynı miktarda doğalgazı 280 dolara almasının nedeni nedir?" Sorusunu yönelttik.

Bu soru tüm halkımızı ilgilendiren bir konu olmasına rağmen Sayın Bakan bu sorunun yanıtını ‘Alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün değildir’ ve “Ticari Sır” diyerek geçiştirmiştir.

Avrupa ülkeleri doğal gazın bin metreküpünü Rusya’dan 120 dolara alırken biz neden iki katından daha fazla değerde olan 280 dolara alıyoruz? Sayın Bakan bu sorunun yanıtını vermek zorunda. Çünkü bu konu ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu.

Rusya’dan doğal gazı aracı şirketler üzerinden alıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Kimler kazanıyor bu parayı? Kimler nemalanıyor? Bizim halkımızın da, Avrupalılar gibi düşük maliyette doğalgaz faturası ödemesi gerekmez mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışma gayesi nedir? Neden halkımız 2.5 kat fazla doğalgaza para ödüyor?

İlk yazılı açıklamamızda da bu konunun takipçisi olacağımızı söyledik. Vatandaşa “faturaların yüksek olsa da sen öde, gerisine karışma” diyemezsiniz. Yanıt alana kadar da takipçisi olacağız.

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