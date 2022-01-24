CHP'li Ali Mahir Başarır: Bu ülkede hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin yaptığı açıklamada "Kendisine eleştiri yapılınca ortalığı ayağa kaldıran başka bir cumhurbaşkanı daha gelmedi! Bu ülkede hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok!" dedi.

Halk TV'de yayınlanan 'Gökmen Karadağ ile Açıkça Pazar' programında CHP'li Ali Mahir Başarır, Sedef Kabaş'ın tutuklanması ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılmasına yönelik partisinin kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, programda yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedefe koyan, sanatçı, siyasetçi, gazeteci demeden dilediğine türlü hakaretleri edip kendisine eleştiri yapılınca ortalığı ayağa kaldıran başka bir cumhurbaşkanı daha gelmedi! Bu ülkede hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok!"