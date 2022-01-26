CHP'li Akın: Kuzey Marmara Otoyolu kapanırken bile geçiş garantileri açık kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; kötü hava koşulları nedeniyle Türkiye’nin en maliyetli otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) pek çok kesiminin kapalı kaldığını belirterek, “Kuzey Marmara Otoyolu kapalı kaldı, ancak günlük geçiş garantileri ise açık kalmaya devam etti” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Akın; Türkiye’nin yoğun bir kar yağışı etkisinde kalırken; şehirlerarası karayolları ile havalimanlarının kar nedeniyle etkilendiğine işaret etti. Akın, Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçiş garantilerinin açık kalmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kar tüm ülkeyi etkiliyor ama nedense ilk devre dışı kalan ilk kapanan yap işlet devret modeliyle yapılan altyapı projeleri oluyor. İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu bunlardan biri. Rekor bir ek maliyet çıkarılan ve bunun sonucu rekor bir araç geçiş garantisi verilen Kuzey Marmara Otoyolu saatlerce kapalı kaldı. Otoyol kapalı kalırken; günlük geçiş garantileri ise açık kalmaya devam etti para verip bu yolu kullanan insanlarımız mağdur oldu. Günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Yap işlet devret modeli ile yapılan en pahalı karayolunun kapalı kalması halkın paralarının nasıl çarçur edildiğini gösteriyor.”

“24 saat izlenen yolda denetim yok”

Kuzey Marmara Otoyolu’nun akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle donatılmış bir yol olduğunu hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

“Bu teknoloji sayesinde, tüm otoyol güzergâhı boyunca konumlandırılan 2 bin 360 adet kamera var. 86 adet değişken mesaj işareti, 126 adet değişken trafik işareti, 78 adet trafik sayım sensörü, 21 adet meteoroloji istasyonu var. Otoyol 7 gün 24 saat izleniyor ancak denetim yok.”

Araç geçiş garantisi verilen otoyolda bu sistemlerin ya masraf yaratacağı gerekçesiyle çalıştırılıp çalıştırılmadığının belli olmadığını belirten Akın, “Karayolları Genel Müdürlüğü denetim yapıyor mu? Ulaştırma Bakanlığı ne yapıyor?” dedi.

“HAVALİMANINDA YOLCULAR MAHSUR KALDI”

Akın, İstanbul Havalimanı’nın da kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiğine ve çok sayıda yolcunun havalimanında mahsur kaldığına dikkat çeken Akın, şunları belirtti:

“Bu tür kötü hava koşulları, aksaklıklar ve kazalara karşı hangi önlemlerin alınacağı belirli protokollere bağlanmıştır. Bu protokollere uyulup uyulmadığının denetimi yapıldı mı? Tıkır tıkır yandaşlara ödenen milletin parası ile çalışan yollar milletimiz için hem ekonomik yük olurken, şimdi de eziyete dönmüştür.”