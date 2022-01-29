CHP'li Akın: İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı, bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji krizini; "Maalesef enerji politikaları da Türkiye gibi yönetilemiyor. İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) şalterlerin inmesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez olan bir olaydır. Bu plansızlığın, beceriksizliğin sonucudur. Bunlar vatandaşın filesine hayat pahalılığı olarak dönecek, zam olarak yansıyacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İran'ın doğalgaz akışını kesmesinin ardından OSB'lerde yaşanan elektrik kesintileriyle birlikte üretimin durmasının yurttaşa zam olarak döneceğini söyledi.

"Genel Başkanımızın konuşmasından sonra veri akışını durdurdular, depoların durumunu göremiyoruz"

Akın, AKP iktidarının plansız ve programsızlığının bedelini üretici ve yurttaşların ödediğini öne sürerek şunları kaydetti:



"Plansız, programsızlığın geldiği noktanın bedelini üreticimiz, sanayicimiz ödüyor. Organize sanayi bölgelerinde toplantılar yapıyoruz. 'Bize üretin diyorlar, üretiyoruz. Üretmek istiyoruz ama enerjimizi elimizden alıyorlar'" diyor. Daha önce üreticilere, 'Üretimde yüzde 60'ı geçmeyin. Eğer geçerseniz size yüzde 50 artı fiyatla doğal gaz tedarik edeceğiz' dediler. Sonra bir yazı gönderiyorlar. 'Eğer fazlasını kullanırsanız, keseriz' diyorlar.

Daha yeni ‘zam yaparız’ diyordun, şimdi de ‘keseriz’ diyorsun. Şu anda maalesef enerji politikaları da Türkiye gibi yönetilemiyor. Bedelini de vatandaşımız ödüyor. Türkiye'nin yıllık tüketimi 61 milyar metreküplük doğal gaz. Kontratlarımızın toplamı ise 50 milyar metreküp. Zaten burada bir açık var. Depolarımızın doluluk oranı en son gördüğümüz kadarıyla yüzde 20'ydi. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra veri akışını durdurdular. Depoların durumunu da göremiyoruz. Depolar boş. İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı. Bedelini de tüccarımıza, üreticimize ve sanayicilerimize ödetiyor. OSB'lerde şalterler indi. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez olan bir olaydır. Vatandaşımız, üreticimiz, sanayicimiz üretmezse ülke nasıl kalkınacak? Plansızlığın sonucudur bu. Bir sene önce, yetmedi 8 ay önce, yetmedi 4 ay önce uyardık. Hep uyardık, anlattık. Bu kriz göz göre göre beceriksizlikleri yüzünden geldi. Şimdi vatandaşımız ödüyor."

"Güneş enerjisini Türkiye'nin dört bir yanında yapmadıkları için bu sıkıntıyı çekiyoruz"

OSB'lerde üretimin durmasının sonuçlarının ağır olacağına dikkat çeken Akın çözüm önerisi de sunarken şöyle devam etti:



"3 günlük bir kesinti yüzde 10'luk kayıp demektir. Bunun maliyeti de yüzde 33'tür. Bu da vatandaşın filesine hayat pahalılığı olarak dönecektir. Oradaki pahalılık veya artı değer vatandaşa zam olarak yansıyacak. Üretici bu kadarlık maliyeti yükleyecek. Güneş enerjisini Türkiye'nin dört bir yanında yapmadıkları için bu sıkıntıyı çekiyoruz. Hem pahalı enerji kullanıyoruz hem de sanayicimizin enerjisi kesiliyor. 19 yılda 8 bin megavatın altında bir güneş enerjisi yapıldı. Böyle bir şey olabilir mi? 8 bin megavat ne demek? Bizim güneş ışınımızdan çok daha az olan ülkeler rekorlar kırıyor, hedefler ortaya koyuyor. Bizde ise hala fosil yakıtlara destekler var. Olması gereken şudur. Yurt dışına milyarlarca lira para ödüyoruz. Vatandaşlara güneş için çatılarına, işletmelerine hibe olarak verseniz belli bir süre sonra bu indirim olarak geri dönecektir. İthalat enerji faturamız azalacak. Bu bir silsiledir, planlama ve adanmışlık gerektirir. Ancak bu iktidar maalesef ekonomik buhranın yanında vatandaşımıza enerji buhranı yaşatıyor. Bunu büyük bir kaygı ile izliyoruz. Kontratların eksik olan kısımlarının acilen tamamlanması lazım. Depoların doldurulması lazım. Bu kontratların fiyatlar ucuzken yapılması lazımdı, hiçbiri yapılmadı. Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerji ve güneş enerjisidir. Yılda 5 bin megavattan aşağı güneş tarlaları kurmamamız lazım. 19 yılda yaptığımız 8 bin megavat. Planlarımızla, projelelerimizle çözüm önerilerimizle hazırız."