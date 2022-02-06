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CHP'li Akın: AKP faturaları fahiş zamlarla ödemez ve koca kenti elektriğe ulaşamaz hale getirdi

"Enerji insan hakkıdır ulaşılabilir ve ödenebilir olmalıdır"

06 Şubat 2022 09:31

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, sosyal medyadan 6 Şubat 2022 günü saat 02.54 itibariyle Isparta'da hala elektrik olmadığını paylaştı.

Akın videolu paylaşımında, "Saat 02:50 Isparta merkez Fatih Mahallesindeyiz. Her yer karanlık ! Enerji insan hakkıdır ulaşılabilir ve ödenebilir olmalıdır. AKP faturaları fahiş zamlarla ödemez ve koca kenti elektriğe ulaşamaz hale getirdi. HemenSeçim ile elektrik ulaşılabilir faturalar ödenebilir olacak." ifadelerini kullandı.

IspartaElektrikKarEnerji BakanlığıSeçimCHP

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