CHP'li Ahmet Akın: İktidarın beceriksizliğinin faturasını sanayici ve vatandaşımız ödemek zorunda kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İran’ın doğal gaz akışını kesmesinin ardından Türkiye’de yaşanan enerji arz güvenliği krizi nedeniyle üretimin durduğu bir organize sanayi bölgesinin (OSB) önünde yaptığı açıklamada, “İktidarın beceriksizliğinin faturasını sanayici ve vatandaşımız ödemek zorunda kalıyor” dedi.

CHP'li Ahmet Akın, İran’ın Türkiye’ye doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle sanayide yaşanan doğal gaz ve elektrik kesintileri nedeniyle üretimin üç gün boyunca duracağı bir OSB’nin önünde açıklama yaptı.

Akın, neredeyse her yıl İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışında sıkıntı yaşandığını anımsatarak, “Günlük 28,5 metreküp doğal gaz akışının kesilmesi nedeniyle ülkemizde arz güvenliği sıkıntısı yaşanıyorsa ortada çok büyük bir plansızlık ya da bilinçli bir tercih vardır” diye konuştu.

"İktidarın ülkemizi yönetemediğinin de göstergesidir"

Akın, "Enerjide arz güvenliğinin sağlanması için sanayide üretimi durduran bir politika, iktidarın ülkemizi yönetemediğinin de göstergesidir. Doğal gazı kapatıp sanayi çarklarını durdurmak yerine doğal gaz depoları tam olarak doldurulmalı ve bu gibi kriz anlarında devreye alınmalıydı” dedi.

"İktidarın üretimi durdurmak dışında ne bir hazırlığı ne de çözümü var"

Kış öncesi doğal gaz depolarındaki stokların bir önceki yıla göre yüzde 15,86 oranında daha az olduğuna ve depoların yarısından fazlasının boş olduğuna dikkat çeken Akın, “İktidarın, göz göre göre geliyorum diyen bu krize karşı tüketimi ve üretimi durdurmak dışında ne bir hazırlığı ne de çözümü var” değerlendirmesi yaptı.

Sanayide doğal gaz ve elektrik kısıntısı nedeniyle oluşacak üretim kaybının hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydeden Akın, “Sanayi üretiminin durması, ekonomik olarak ülkemizi büyük zarara uğratacaktır. Raf fiyatlarını daha da artıracaktır. İktidarın arz güvenliği krizine karşı çözümü tüketimi kısıtlamak olduğu sürece, benzer bir durum gündeme geldiğinde elektrik kesintileri ticarethane ve meskenleri de etkileyebilecektir. İktidarın beceriksizliğinin faturasını sanayici ve vatandaşımız ödemek zorunda kalıyor” diye konuştu.