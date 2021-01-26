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CHP'li Ağbaba paylaştı: "Bir yanda Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, diğer yanda borcu yüzünden kendini yakmak isteyen tütün üreticisi"

Bir tütün üreticisi, Malatya'daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendisini yakma girişiminde bulundu

26 Ocak 2021 12:41

Bir tütün üreticisi, Malatya'daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendisini yakma girişiminde bulundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir yanda Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi diğer yanda borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi"

CHP'li Veli Ağbaba, bir tütün üreticisinin borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerdeki çiftçi, önce üzerine benzin döktü, sonra traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya doğru savurdu. Kendini yakmaya çalışan yurttaşı, çevredekiler engelledi.

Konuya tepki gösteren Ağbaba, "Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'nın hali; Bir yanda Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi, yandaşlara verilen bitmek bilmeyen destekler diğer yanda, borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi"  dedi.

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