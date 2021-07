CHP'li Ağbaba: İktidar sanat emekçilerine adeta savaş açtı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bugün müzisyenlerimiz, sahne ve sanat emekçilerimizle birlikteydik. Müzisyenler 460 gündür sahne alamadılar, gün yüzü görmediler. Çoğu çocuğunun nafakasını, evinin kirasını, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödeyemedi.

İktidar sanat emekçilerine adeta savaş açtı!” açıklamasını yaptı.

Ağbaba, CHP Genel Merkezi önünde son günlerde sıklıkla gündeme gelen müzisyenlerle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İktidarın sanat ve eğlence sektörüne savaş açtığını belirten CHP’li Ağbaba, “müzisyenlerin yaşam mücadelesi verdiğini, salgının yaşam tarzına müdahaleye dönüştüğünü” söyledi.

"Tek bir kesim bile ‘devlet bize bu zor günümüzde yardım etti’ demedi"

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Pandemide halk sağlığı yönetimi yapılamadı. Aşısı olan bir hastalık yüzünden hâlâ her gün yüzden fazla insanımız ölüyor. Aşı nihayet geldi ama şimdi de aşılama hızı oldukça düşük. Ekonomi yönetimini de hiçbir şekilde beceremediler. Erdoğan ‘661 milyar lira yardımda bulunduk’ dedi ama araştırdık, soruşturduk. Bu yardımlardan kimin faydalandığını bulamadık. Bu meydanda apartman görevlileriyle, motokuryelerle, eve giden gündelikçi kadınlarla, birçok sektörden esnaf ve çalışanlarımızla toplantılar yaptık. Tek bir kesim bile ‘devlet bize bu zor günümüzde yardım etti’ demedi. Hiçbiri bu yardımlardan yararlanmadı.

"Bugün geldiğimiz noktada, ‘ölü açılma’ sürecini yaşıyoruz"

Esnafa faizli borç verip buna da "destek" demek de Sayın Erdoğan’a yakışırdı, kendisine yakışanı yaptı. Bugün geldiğimiz noktada, ‘ölü açılma’ sürecini yaşıyoruz. Esnaf borç yükü altında dertli, çalışanlar, işçiler aşısız, hayatını riske atmaya devam ediyor"

"15 Mart 2020 günü son kez sahneye çıkıp o günden bu güne bir daha gün yüzü göremeyen müzisyenlerimizle birlikteyiz"

“Bugün, kendisine savaş açılan bir kesimle müzisyenlerimiz, sahne ve sanat emekçilerimizle birlikteyiz. 15 Mart 2020 günü son kez sahneye çıkıp o günden bu güne bir daha gün yüzü göremeyen müzisyenlerimizle birlikteyiz.

"Müzisyenle günübirlik yardımlar değil; çalışmak, evlerine ekmek götürmek, sanatını icra etmek istiyor"

Müzisyenler tükenmiş durumda, çocuğunun nafakasını, evinin kirasını, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödeyemediler. Birçoğunun kredi kartları patlamış durumda. 10 bin kişiyle kongre yapılırken, müzisyenler 10 kişiye müzik yapamadı. Yüzlerce kişi Boğaz’da tekneyle kutlama yaparken, müzisyenler kafelerde on kişiye müzik çalamadı. Günübirlik yardımlar, göstermelik destekler verildi. Bunun için bile müzisyenlere ‘müzisyen olduğunu ispat et, mail at, video at’ denildi, küçük düşürüldü. 17 Mayıs’ta hibe desteği kararı açıklandı. Önce yardım için ‘vergi mükellefi olma’ şartı konuldu, tepki gelince ondan da vazgeçtiler. Müzisyenle günübirlik yardımlar değil; çalışmak, evlerine ekmek götürmek, sanatını icra etmek, düzenli bir gelir, insanca bir yaşam istiyor.

"İktidar salgında kaç müzisyenin intihar ettiğini biliyor mu?"

"İktidar salgında kaç müzisyenin intihar ettiğini biliyor mu? Müzisyenlere ‘evde kal’ diyorsun, beş kuruş destek vermeden, sigortasını ödemeden bu insanlar nasıl yaşayacak diye hiç düşündün mü? Düşünmediler. Kontrollü açılma süreci başlattılar. Barları, meyhaneleri, eğlence sektörünü tümüyle açılma sürecinin dışında bıraktılar. Buradan açık ve net olarak söylüyoruz:

"İktidar, sahne, sanat ve eğlence sektörüne savaş açmıştır"

İktidar, sahne, sanat ve eğlence sektörüne savaş açmıştır. Pandemi yasaklarının artık sağlıkla hiçbir ilişkisinin olmadığını herkes biliyor, görüyor. Lebalep kongreler serbest, binlerce insanın katıldığı tarikat lideri cenazeleri serbest, Boğaz’da fetih kutlamaları yapmak serbest, Süleyman Soylu’ya destek için sokağa çıkmak serbest, binlerce kişilik mitingler serbest ama 3 kişinin bir araya geldiği, tüm hijyen tedbirlerinin alındığı işletmeler kapalı, gerekçe ise pandemi. Lamı, cimi yok: Bu yasaklar yaşam tarzına müdahale amacı taşımaktadır.

"Erdoğan 3 doz aşısını olmuş, antikor seviyesini bile biliyoruz"

Yalanlarla, çelişkilerle, anlık kararlarla salgını yönetiyorlar. Sonuç ise ortada: Bir yanda, lüks, israf, şatafat; diğer yanda ölüm, açlık, sefalet var. Pandemiyle mücadelenin en etkili yolu aşı diyoruz. Erdoğan 3 doz aşısını olmuş, antikor seviyesini bile biliyoruz. Peki burada tek bir doz aşı bile olamamış insanlar ne olacak? Yüzbinlerce sektör çalışanı, aileleriyle birlikte resmen yaşam mücadelesi veriyor. Her hafta intihar haberleri duyuyoruz. Hayatlarına kıyanlar, enstrümanlarını satanlar var.

Başka işlerde çalışanlar var. Hamallık yapan var. Bir müzisyen ‘Ellerim artık enstrüman çalabilecek durumda değil’ diyor. Parasızlıktan şehir değiştiren, ailesinin yanına göç edenler var. Basına yansıyan haberlerde 120’den fazla müzisyenin intihar ettiğini görüyoruz. Sanata, sanatçıya düşman, yok etmeye çalışan bir anlayış var. Hayatında bir kez bile sanatla ilgilenmemiş bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Kendilerinin Saraylarda tuzu kuru. Sanatı lüks olarak görüyorlar, sanatçının hiçbir anlamı yok. Aç kalsa da olur, ölse de olur. Devlete yük olarak görüyorlar. 460 gündür konser salonları, tiyatrolar, barlar yani kısaca sanat etkinliklerinin topluca sunulduğu her yer kapalı! Yüzlerce kişinin kutlama yaparken bulaştırmadığı virüsü, mekânlarda müzik dinlerken bulaştıracağını söylemek, sanata savaş açmak, sanat emekçisine zulmetmek demektir. Bu akılla mantıkla izahı olmayan yasaklar, insanları sanattan ve müzikten uzaklaştırmaktan başka bir amaç taşımıyor.

Bugüne kadar MSG, MESAM, MÜYORBİR ve Yunus Emre Enstitüsü üzerinden 2021 yılı Ocak-Mayıs ayları içerisinde 1000’er TL olmak üzere toplam 30 bin kişiye 5 kez yardım dağıtıldığını, 15 ay için sadece 5 bin TL, yani aylık 333 TL yardım yapıldığını belirten Ağbaba, sahne emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

"Sokağa çıkma yasağı saati 24’e kadar uzatılmalı"

Türkiye'de müzik emekçisi, sesçi, plak şirketi çalışanı, besteci, icracı vb. tüm bunların toplamı aileleriyle birlikte en az 300.000 kişilik bir grubu oluşturuyor ama ne yazık ki devletin elinde buna dair hiçbir net veri ya da açıklanmış çalışma yok. Bu insanlar sahipsiz. Öncelikle müzisyenler yasal statüye kavuşturulmalıdır. Sosyal devlet politikası olarak ya Esnaf Bakanlığı kurularak ya da Kültür Bakanlığı bünyesinde sanat emekçileri kayıt altına alınmalıdır.

Sokağa çıkma yasağı saati 24’e kadar uzatılmalıdır. Hijyen ve temizlik önlemleri alınması şartıyla mekanların kapanma saati de buna göre esnetilmelidir. HES kodu uygulaması müzik mekanlarında da uygulanmalıdır ve böylelikle havaların ısınmasıyla birlikte açık hava mekanlarında müzik yapılabilecektir.

"Aylardır kapalı olan konser, müzik, bar, meyhane gibi mekânlara destek verilmeli"

Pandemi bitene kadar, yasaklar devam edecekse sanat emekçilerine yaşanabilir düzeyde hibe desteği verilmelidir. Devlet tam normalleşme olana kadar konser vb. müzik etkinlik biletlerinin bir kısmını sübvanse etmelidir. Aylardır kapalı olan konser, müzik, bar, meyhane gibi mekanlara destek verilmelidir.

Enstrüman, ses ve ışık sistemlerinden alınan gümrük ve diğer vergiler en aza indirilmelidir. Sanatçılar ve sanat emekçileri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan ve 350 milyon TL’yi bulan kopyalama harcındaki para kullanılmalıdır. Müzisyenlerin, sanat emekçilerinin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır."