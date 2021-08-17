CHP'li Ağbaba: İktidar, İsrail’in Filistin’e yaptığını Bitlisli’ye yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Adana Milletvekili Ayhan Barut Bitlis'te devam eden “Dere Üstü Islah Projesi” kapsamında iş yerleri yıkılan esnafları ziyaret etti. Burada, yıkıma ilişkin konuşan Ağbaba, "İsrail’in Filistin’e yaptığını bunlar Bitlisli’ye yapıyor" dedi.

Bitlis’te beraberindeki heyetle basın toplantısı yapan CHP’li Ağbaba, “16 Ağustos gecesi Bitlis’te polis baskınıyla iş yerleri yıkılmaya başladı. Yıkım kararına tepki gösteren esnaflara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Bu hukuksuzluk çete devletinde olur” dedi.

Bitlis’in merkezde bulunan yaklaşık 700 yapı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2020 yılının Nisan ayında “riskli alan” ilan edilerek işyerlerinin boşaltması istenmişti. Tahliye edilmeyen işyerleri, 16 Ağustos gecesi polis baskınıyla yıkılmaya başladı. Yıkım kararına tepki gösteren esnafa biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.

“Hukuk askıya alınmış bir çete tarafından kent yönetiliyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Bitlis’te inceleme yapmak üzere bir heyet oluşturuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve İl Başkanı Kahraman Yardım ile birlikte Bitlis'te 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etti. Polis eşliğinde iş yerlerinin kapılarının sökülmüş olması da görüntülere yansıdı. Ağbaba, “Adeta burası bir savaşın olduğu şehir gibi yıkılmış durumda. Maalesef hukuksuzca elektrikleri suları kesilmiş. Polis zoruyla kapıları sökülmüş. Eşyaları tarumar edilmiş esnafın. Esnaf tamamen zor durumda” dedi. Ağbaba, esnafa plastik mermi ve copla müdahale edildiğini belirterek, “Hukuk askıya alınmış bir çete tarafından kent yönetiliyor" dedi. Ağbaba şöyle konuştu:

"Bilin ki bunun hesabı yarın sorulur”

“Burada 740 dükkan var. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu işlem yapılıyor. Burada insanlar yıkımı durdurmak için Van Bölge İdare Mahkemesine başvuruyorlar. Bölge İdare Mahkemesi esnafı haklı buluyor. Valilik yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyor. Çeşitli baskılarla bu durdurma kararı kaldırılıyor. 16 Ağustos’ta yıkıma başlanıyor. Esnafımız sonra İstinaf Mahkemesi’ne başvuruyor. İstinaf sonuçlanamadan, yani hukuki süreç sonuçlanmadan, insanların yaşadıkları yerler, dükkanları başlarına yıkılıyor. Buradaki dükkanların tarihi çok eski. Yolun karşısında ‘bu caddede sokak iyileştirmesi yapmaya başlanmıştır’ diye bir tabela var. 2020 yılında sokak iyileştirme işlemi tamamlanmış. Bir yıl önce sokak iyileştirmesi yap, sonra yık. Bugün devlet bir yandan sel felaketiyle İBAN’la para toplarken diğer yandan Bitlis’teki kamu malları ve yatırımlar tarumar ediliyor. Hukukun askıya alındığı bir durumla karşı karşıyayız. Danıştay’da devam eden dava var. Dün insanlara plastik mermiler, biber gazı sıkılmış. 70-75 yaşında insanlar derdest edilmiş. Dün 70’e yakın insan gözaltına alınmış. Bu yaşananlar çete devletinde veya suç örgütünde yaşanabilir. Bunlar hukuka askıya alınmış olabilir ama bilin ki bunun hesabı yarın sorulur.”

"Elektrik dağıtım şirketi esnafın elektriğini keserek suç işliyor"

“Elektrik dağıtım firması esnafın borcu olmadığı halde gece esnafların elektriklerini kesiyor. Bu bir suçtur. Borcu varsa kesersin, yoksa kesemezsin. Bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız. Elektrik kesiliyor, kasaptaki etler bozuluyor, marketteki meyveler çürümüş durumda. Bunu da yapan 2021 yılında Bitlis’in en çok oy verdiği siyasi parti. Burada bir zulüm var. İnsanlar burada mağdur, çeklerini senetlerini ödeyemiyorlar. Vakıf mallarına 250-300 bin lira para vererek alan insanlar var ve şimdi hiçbir hakları kalmadı. Bu işler bitince herhalde bu insanlar burada yaşayamayacak. Buradan mülteci gibi göç edecekler başka illere. Bitlis’te bir zorbalık, eşkıyalık var. Bunları Bitlislilerin yüksek vicdanına bırakıyoruz.”

"İsrail’in Filistin’e yaptığını bunlar Bitlisli’ye yapıyor"

“Esnaf zorla bölgeden çıkarılıyor. Polis eşliğinde Çevre Şehir balyozla iş yerleri yıkılıyor. Hukuki süreç tamamlanmadan İstinaf ve Danıştay süreçleri bitmeden bu yapılan hukuka sığmaz. Hukuk sadece lafta var, ülke kaosla çeteyle yönetiliyor. Türkiye’de yukarının mafyaya ve çeteye teslim olduğunu gördük, Bitlis de mafya düzenine kurban edildi. İlk seçimlerde Millet İttifakı olarak iktidar olursak bu kişilere haklarını iade edeceğiz. Bitlisli’ye bu hukuksuzluğu yaşatanlara, rant uğruna 8-9 yaşında çocukları ağlatanlar, evde kadınların gözyaşına sebep olanların da bu rantı burnundan getirmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye gündemine bu konuyu taşıyacağız. Sizin derdinizi paylaşıp size siper olacağız. Bu zulüm yapanların yanına kâr bırakılmayacak. İsrail’in Filistin’e yaptığını bunlar Bitlisli’ye yapıyor. Halep’te bombayla evler yıkıldı, burada Çevre Şehircilik araçlarıyla balyozlarıyla evler yıkılıyor. Halk burada ‘Allah onların burnundan getirsin’ diyor. ‘Suriye’de bombayla yapılan, burada oy verdiğimiz hükümet tarafından yapılıyor’ diyorlar. Burada insanlar sadece dükkanlarını değil, çocuklarının ekmek paralarını, geleceklerini de kaybediyorlar. 5 bin yılık kadim şehirde yakında hayat kalmayacak. Biz sonuna kadar Bitlis halkının yanınızda olacağız.”