CHP’li Ağbaba: Milis güçlerin yaratılması demokrasiyle bağdaşmaz, İçişleri Bakanı derhal istifa etsin

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'silah dağıtma' iddialarını hatırlatarak, "İçişleri Bakanı’nın bir gün bile o görevde kalmaması lazım, istifa etsin" çağrısını yaptı.

Ağbaba açıklamasında, "Maalesef o açıklamalar da doğrulanmış durumda ismi geçen insanlar tarafından. 15 Temmuz’dan başlayarak Soylu tarafından silahlar dağıtılıyor, siviller silahlandırılıyor deniyor. Bununla ilgili çok emare vardı. Savcıların mutlaka görevini yapması gerekiyor. Bu konuda soruşturmanın yapılması lazım." dedi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Bir sivil halkın Soylu tarafından silahlandırılması, milis güçler yaratılması demokrasi ile bağdaşmaz"

Bir sivil halkın Soylu tarafından silahlandırılması, milis güçler yaratılması demokrasi ile bağdaşmaz.Türkiye bir çete tarafından yönetilmeye çalışılmakta. Bir çete, mafya devletine Türkiye teslim olmayacaktır. İçişleri Bakanı’nın bir gün bile o görevde kalmaması lazım, derhal istifa etsin.

"Bahçeli Soylu’ya sahip çıkıyor"

Ama ne oluyor, Bahçeli Soylu’ya sahip çıkıyor. Bahçeli’nin geçmişte mafyaya sahip çıktığını biliyoruz, bu Türkiye’ye vurulmuş bir hançerdir. Soylu’nun mutlaka istifa etmesi gerekiyor, bu hükümetin istifa etmesi gerekiyor. Soylu İçileri Bakanı değil suç işleri bakanı. Adının geçmediği bir şey yok. 10 bin dolar alan siyasetçi hâlâ ortaya çıkmadı. "

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etti. Peker, Soylu'ya hitaben,''15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil.'' ifadesini kullandı. Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ağustos ayında AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e bir kasa kalaşnikof silahların teslim edildiğini, silahları getiren araçta Esenyurt AKP Gençlik kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın olduğunu öne sürdü.

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