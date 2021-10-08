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CHP'li Ağbaba: Erdoğan'ın  ‘Verin yetkiyi’ gün dolar 4,75 TL'ydi, bugün ise dolar 8,95 TL'yi gördü

"Şimdi dolar 9 TL'ye doğru gidiyor"

08 Ekim 2021 12:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerindeki “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır görelim”  açıklamasını hatırlatarak, “Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde ne diyordu? Erdoğan'ın  ‘Verin yetkiyi’ gün dolar 4,75 TL'ydi. Bugün ise dolar 8,95 TL'yi gördü." ifadesini kullandı. 

Erdoğan'ın videosunu paylaşan Ağbaba, "O tarihten bugüne dolar yüzde 88 arttı.  Şimdi dolar 9 TL'ye doğru gidiyor.” değerlendirmesini yaptı. 

 

CHPVeli AğbabadolarErdoğanyetki24 Haziran

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