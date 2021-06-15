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CHP'li Ağbaba'dan, Erdoğan'ın Biden görüşmesinde 1915 olayları için "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" sözlerine tepki: Burada aslan, orada kedi gibi

15 Haziran 2021 17:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, 1915 Olayları'nın gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya verdiği "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" yanıtını eleştirdi. 

Erdoğan'ın görüşme öncesi konuyu gündeme getireceğini söylediğini hatırlatan Ağbaba, "Biden'la toplantıdan çıkarken 'hamdolsun hiç gündeme gelmedi' dedi. Niye hamdolsun acaba? Buradan giderken aslan gibi, gelirken kedi gibi. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun karşısında aslan gibi Biden'ın karşısında sür dökmüş kedi gibi" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin haklı olduğu bir konuda bile ülkeyi yöneten tarafından haksızlığa teslim olduğunu ifade eden Ağbaba, "Erdoğan, soykırım konusu için gülerek “hamdolsun gündeme gelmedi” diyor. Ey Erdoğan, "hamdolsun" sayende bir kez daha utandık. Daha konu gündeme gelmeden şükrettiğinize göre, demek ki gündeme gelse neler olacak neler.. "Burada aslan, orada kedi gibi" siyasetinin sonucu bu" dedi. 

TIKLAYIN - Zirve öncesi Biden ile görüşmesinde 1915 olaylarını gündeme getireceğini söyleyen Erdoğan: Hamdolsun hiç gündeme gelmedi

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