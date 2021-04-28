CHP'li Ağbaba'dan A Haber'e: Gel ben sana Malatya'dan asgari ücrete iki bin kurye bulmaya hazırım

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, A Haber'in 'Paket servise talep arttı moto kurye krizi çıktı! 7 bin 500 TL maaşa bulunamıyor' başlıklı haberine tepki gösterdi ve "Gel ben sana Malatya'dan asgari ücrete iki bin kurye bulmaya hazırım" çağrısında bulundu. Haberdeki ifadelerin kuryelere 'hakaret' olduğunu belirten Ağbaba da "Ey A Haber Allah sana vicdan, akıl versin, yalan olur da bu kadar mı olur? Yazıklar olsun sana" dedi.

Ağbaba'nın videosunda kuryelerin söz konusu haberle ilgili ifadeleri de yer aldı. Kuryeler, "Geçen sene beri 207 arkadaşımızı kaybettik ve bu arkadaşlarımızın çoğu asgari ücretten bile az maaşa çalışan arkadaşlarımız. Taşralarda asgari ücretten bile az para veriliyor. Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak haber verin" dedi.

O anları Twitter hesabından paylaşan Ağbaba, "İnsanların işsizlikten intihar ettiği bir dönemde, '7 bin 500 liraya motokurye bulunamıyor' demek ancak A Haber'e yakışırdı. Utanmadan bir de 'esnaf bu yüzden kepenk kapatıyor' diyorlar" diye yazdı.