CHP'li Ağbaba: 5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı" dedi.

KRT TV'de 'Uyanma Vakti' programında konuşan Ağbaba şunları söyledi;

"5 tane müteahhit, ismini ezbere biliyoruz. Bütün dünyada kamudan en çok ihale alan 10 müteahhiti açıklamışlar 5'i Türk. Bunlar bilimde yok, icatta yok. Nerede var? Müteahhitlikte, nerede var hırsızlıkta, tesadüf olabilir mi, zaman zaman genel başkanım '5'li çete' diyor. Efendim 5'li çete demeyin. 5'li çete var, bir de onların reisi var. Reis olmadan bu 5'li çete bu kadar büyüyebilir mi? Reis olmadan bunkar bu kadar ihale alabilir mi? Reis de onların ortağı. Para gelmezse bunlar babalarını tanımazlar. Alınan tüm ihalelere bakın. Senin 5'li çetenin yaptığı anlaşmaların tamamı dolar kuru üzerinden. Bunları neden dolara çevirmiyorsun?"