T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Ağbaba: 5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı

"Para gelmezse bunlar babalarını tanımazlar."

02 Şubat 2022 13:22

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı" dedi. 

KRT TV'de 'Uyanma Vakti' programında konuşan Ağbaba şunları söyledi;

"5 tane müteahhit, ismini ezbere biliyoruz. Bütün dünyada kamudan en çok ihale alan 10 müteahhiti açıklamışlar 5'i Türk. Bunlar bilimde yok, icatta yok. Nerede var? Müteahhitlikte, nerede var hırsızlıkta, tesadüf olabilir mi, zaman zaman genel başkanım '5'li çete' diyor. Efendim 5'li çete demeyin. 5'li çete var, bir de onların reisi var. Reis olmadan bu 5'li çete bu kadar büyüyebilir mi? Reis olmadan bunkar bu kadar ihale alabilir mi? Reis de onların ortağı. Para gelmezse bunlar babalarını tanımazlar. Alınan tüm ihalelere bakın. Senin 5'li çetenin yaptığı anlaşmaların tamamı dolar kuru üzerinden. Bunları neden dolara çevirmiyorsun?" 

ağbabachp

Diğer Videolar

Texas'ta helikopterin düştüğü anlar kamerada

TRT'nin Fatih ilçesi için kullandığı 'küçük Suriye' ifadesi tepki çekti

Markette şeker tartışması: "O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor"

Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim

Davutoğlu, paylaştığı video ile AKP'lilere seslendi: Korkmayın ve saflarımıza katılın

Formula 1'de saldırı paniği

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24