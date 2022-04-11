CHP'li Ağbaba: 319 kişilik işe 26 bin kişi başvuruyor, ne hikmetse TÜİK’e göre işsizlik bir ayda 178 bin kişi azalıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "Ülkede 319 kişilik işe alım için 126 bin kişi işe başvuruyor ama ne hikmetse TÜİK’e göre #işsizlik bir ayda 178 bin kişi azalıyor! İstihdam değil, iş başvuru kuyrukları büyüyor!" dedi.

Ağbaba sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi;

"TÜİK her ay işsizlik rakamlarında kendini aşmaya devam ediyor. Bu ay da açıklamış olduğu rakamlara göre işsizliğin 178 bin düştüğünü söylüyor ancak verilere baktığımız zaman bunun doğru olmadığını görüyoruz. TÜİK'in açıklamış olduğu işsiz rakamı 3 milyon 579 bin kişi ancak İŞKUR'a başvuran, 'iş arıyorum' diyenlerin sayısı ise 3 milyon 635 bin kişi. Yani İŞKUR'a başvuranların sayısı TÜİK'in açıklamış olduğu işsiz sayısından daha fazla. Bunu nasıl yaptılar hakikaten merak ediyoruz. İŞKUR'a başvurmayan yüzbinlerce işsiz olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde sadece 4 ilde 319 kişilik işe alım için 126 bin kişi işe başvurdu. Keşke bunlar biraz görebilse. Yapmış olduğu şey gerçekleri gizlemeye çalışıyor ama maalesef Türkiye tarihinin en büyük işsizliğini yaşıyor. Neredeyse 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Bu rakamları düşürerek TÜİK Türkiye güllük gülistanlık göstermeye çalışıyor. Keşke TÜİK kahvelere, parklara gitse. Orada yüzbinlerce işsiz görebilir. Türkiye'nin her tarafında genç işsiz dolu. İnsanlar artık iş aramadan umudunu kesmiş durumda."

TIKLAYIN - TÜİK: İşsiz sayısı şubatta 178 bin azalarak, 3 milyon 579 bin kişi oldu