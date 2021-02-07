CHP’li Adıgüzel'den o belgesele tepki: Mesela çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin!

CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, TRT’nin “Sıfır Atık | Gıda Atıkları” isimli belgeselinin bir sahnesine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Devlet kanalı dediğin çöpten yiyecek toplayan vatandaşın sağlıklı gıdayı ayırt edebilmesini önemsemeli. Mesela çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin!!!" dedi.

Adıgüzel, TRT’nin 12 Haziran 2020 tarihinde, Doğan Akdoğan’ın sunumuyla yayınladığı Sıfır Atık belgesinin ilk bölümünden bir sahne paylaştı.

Bu sahnede Akdoğan, İstanbul Kadıköy’den topladığı bazı çöpleri ayrıştırıyor. Sahnede çöpler dönüşemeyen, dönüşebilen, plastik ve organik olarak dört bölüme ayrılıyor.

Çöplerin yarısından fazlasının organik kısmına gittiğini ifade eden Akdoğan, eline bir yumurta alarak şu ifadeleri kullanıyor;

"Son kullanma tarihi geçeli sadece 2 gün olmuş. Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamak için size küçük bir ipucu vereyim. Elinize bir kap alın ve içerisini tuzlu su ile doldurun. Yumurtayı tuzlu su dolu kaba bırakın, yumurta batıyorsa bozulmamış demektir. Bunu gönül rahatlığıyla kaynatabilir ve içinde bakteri oluşmadığından emin olduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz."

Adıgüzel, bu sahneyi Twitter’da paylaşarak şu notu düştü:

"Devlet kanalı dediğin çöpten yiyecek toplayan vatandaşın sağlıklı gıdayı ayırt edebilmesini önemsemeli. Mesela çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin!!!"

TRT Belgesel, Sıfır Atık serisinin ilk bölümünü şu ifadelerle anlatıyor;

"Doğan Akdoğan’ın sunumuyla ekranlara gelen Sıfır Atık’ın ilk bölümünde, giderek önem kazanan “geri dönüşüm” konusuna dikkat çekiliyor ve atıklar hakkında ortaya konulan istatistiki bilgiler paylaşılarak farkındalık oluşturuluyor. Gıda ve çeşitli maddelerin geri dönüşüm serüvenine “Sıfır Atık” ile TRT Belgesel’de tanık olun."

TRT Belgesel’in aynı seride plastik atıklarla ilgili bir bölümü daha bulunuyor.

TRT'den açıklama:

TRT'den de dün bir bölümü sosyal medyada paylaşılan ve eleştiri alan belgeselle ilgili açıklama geldi. Açıklamada belgeselin bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapıldığı belirtildi ve o bölümle ilgili "Atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır" denildi. Açıklamada "İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür" ifadelerine yer verildi.

İşte TRT'nin açıklamasının tam metni;

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıfır atıkla ilgili birçok proje yapılmaktadır.



Yaklaşık bir yıldır TRT Belgesel kanalımızda yayınlanan "Sıfır Atık” programında da israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenmektedir.



Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır.



İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür.



TRT, bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edecektir.



Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atık programının tüm bölümlerini TRTizle.com internet sitemizden izleyebilirsiniz."