CHP İstanbul İl Teşkilatı sahaya indi: "Sen varsan, biz varız"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘’Sen Varsan Biz Varız’’ adlı kampanyasının saha çalışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti yöneticileri ve kampanya sürecinde yer alacak saha ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen dijital lansman ile başladı.

16 Ekim’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaraoğlu’nun bilgilendirme ve ilk eğitim toplantısını gerçekleştirdiği ancak pandemi koşulları nedeniyle saha çalışmaları ertelenmek zorunda kalan kampanya, dijital ortamda düzenlenen lansman ile hayata geçti. Lansmana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Esenyurt’tan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Sancaktepe’den katıldı. Lansmanda saha çalışmalarında görev alacak partililer de yer aldı. Kampanyanın saha çalışmaları, lansmanın hemen ardından bir kadın ve bir erkekten oluşan 6780 saha sorumlusunun katılımıyla İstanbul’un 961 mahallesinde 3390 noktada eş zamanlı olarak başlatıldı. Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İlçe yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının da katılımıyla yaklaşık 7000 kişiden oluşan bir ekibin saha çalışmalarında aktif olarak görev alacağı bildirildi.

"Bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası"

300 kişinin katılımıyla dijital olarak düzenlenen lansmanda söz alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, ‘’Öncelikle bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Karda, yağmurda ve çamurda görev yapıyorsunuz. Yaptığınız görevin ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindesiniz. Bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye çabası. Her evde huzurun, her evde bereketin, her evde sevginin ve Türkiye’de sevginin olması çabası’’ şeklinde konuştu.

"Yapay gündemlerle değil, halkın gündemiyle yola çıkıyoruz"

Halkın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini ve bu bağlamda yapılan kampanyanın oldukça kıymetli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ‘’Biz yapay gündemler ile değil; halkın gündemiyle yola çıkıyoruz. Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyoruz. Sorunu ile ilgilenirken o sorunu nasıl çözeceğimizi de aktarıyoruz ve anlatıyoruz. Karşılıklı güvenin oluşmasını istiyoruz. Siyaset kurumuna olan güvenin gün geçtikçe zafiyete uğradığını biliyoruz ama biz halkla aramızda samimi sıcak ve gerçekten de güzel bir iletişim kurulmasını isteyerek bunun mücadelesini veriyoruz. Yol arkadaşlarımızın bu bağlamda yaptığı çalışmalar çok değerli ve çok önemli. Dolayısıyla bu çalışmanın bir rapor haline getirilmesi ve genel merkezimize ulaştırılması son derece önemli. Biz varız, biz alanlardayız, biz çalışıyoruz, biz emek harcıyoruz fakat bunların hepsini güzel Türkiye ve güzel bir gelecek için yapıyoruz. Türkiye’de hiç kimsenin sorun yaşamaması için yapıyoruz. Kavgadan uzak çözüm odaklı çalışmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Öncelikle sağlık çalışanları aşı olmalı"

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda hekim olan İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun aşı olup olmayacağını sorması üzerine sırası gelince aşı olacağını söyleyerek ‘’Aşı için Sayın Sağlık Bakanı aradı ve davet etti. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğimi söyledim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması gerekli. Çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla iletişim kuruyorlar. Onlar tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa bunun sebebi bizim sağlık çalışanlarımızın verdikleri çaba ve gösterdikleri mücadeledir. Sağlık çalışanlarının verdikleri çaba her şeyin üstünde’’ dedi.

"3390 noktada saha çalışmaları başladı"

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kampanya süreciyle alakalı bilgilendirme yaparak ‘’Bugün ilk günümüz olduğu için parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız da 39 ilçemizde farklı noktalarda bu saha çalışmalarına eşlik ediyorlar. Ben de bugün Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi’nde saha çalışma ekibinden arkadaşlar ile birlikteyim. Sen Varsan Biz Varız kampanyamız ile birlikte 3390 noktada bir kadın bir erkekten oluşan saha çalışma arkadaşlarımız günde ortalama 14-17 eve giderek İstanbul genelinde toplamda ortalama 47000 haneyi ziyaret edecekler. Üyelerimizle ve vatandaşlarımızla temas kurup İBB’nin çalışmaları, ilçe belediyelerinin çalışmaları ve vatandaşlarının derdinin ne olduğuna dair sohbetlerini yaptıktan sonra İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni anlatacaklar. Sonrasında da ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızı da planladıktan sonra ekranda gördüğünüz ve göremediğiniz yüzlerce arkadaşımız ile birlikte biz 16 milyonluk İstanbul’da her kapının zilini çalacağız’’ diyerek konuştu.

Pandemi koşullarına uygun olarak ikişer kişilik ekipler

Kaftancıoğlu, saha çalışmalarının pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirileceğini söyleyerek ‘’Pandemi gerçekliğinde bütün saha ekiplerimiz sadece maske ile değil; aynı zamanda siperlik de takarak 2 kişilik ekipler halinde çalışmalarını yürütecekler. Bu çalışmalarda raporlama çok önemli. Biz günlük ziyaretlerden çıkan sonuçların akşam bizlere ulaşabileceği bir yazılım sistemi oluşturduk. Her gün bu raporları alacağız ve derleyip proje sonunda Genel Merkezimize sunacağız. Bu projeye emek veren, katkı sunan ve ter akıtan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün İstanbul’u adım adım gezmeye başlayacağız. Bunun heyecanını hissediyorum’’ dedi.



"Biz iş, sahadaki arkadaşlarımız siyaset üretecekler"

Törene Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının TBM indirme töreni için yer aldığı Sancaktepeden katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yapılan çalışmanın oldukça kıymetli olduğunu söyleyerek ‘’Şu anda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızın 2. TBM indirme törenindeyiz. Sancaktepe bölgesi Samandıra tarafındayız. Biz işimizi yapacağız ve İstanbul’da iş üreteceğiz. Arkadaşlarımız da hem bizim işlerimizi; hem de CHP’nin, sizlerin ve Türkiye’nin gündemini ev ev anlatıp sizlerin selamını iletecekler. Çok güzel bir etkinlik. Hem Canan Başkanımıza, hem ilçe başkanlarımıza, hem de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sayın genel başkanım biz iş üreteceğiz arkadaşlarımız da siyaseti yürütecekler sizler adına. Başarı böyle gelecek diye umut ediyorum. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum’’ şeklinde konuştu.

"Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşıyacak değerleri örgütümüz ile paylaşacağız"

Açılış töreninde saha çalışmalarında yer alacak görevliler de yer aldılar ve kampanya ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Üsküdar ilçesinden İlknur Akarsu, ‘’ İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde yer alan Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşıyacak olan temel değerleri örgütümüz ile paylaşacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip çözüm önerilerini aktarıyoruz’’ dedi. Saha görevlilerinden İsmail Kaya halkın gerçek sorunlarıyla ilgileneceklerini belirtirken Furkan Ak ise projenin iktidar yürüyüşünde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.