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CHP İstanbul İl Örgütü'nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara destek çalışması

31 Mart 2020 14:08

CHP İstanbul İl Başkanlığı  65 yaş üstü vatandaşları arayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çalışma başlattı.  

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İstanbul’da yaşayan yaklaşık 450 bin civarındaki 65 yaş ve üstündeki vatandaş için sosyal dayanışma çalışma başlattı. İstanbul’un 39 ilçesinde kapsamlı bir çalışma yapan CHP, 65 yaş üstündeki vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçelerden başlayarak ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası yürütüyor.

CHP’nin hazırladığı rapora göre İstanbul’da ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaş sayısı 443 bin 277. İstanbul’da 65 yaş ve üstü vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçeler 49 bin 379 kişi ile Kadıköy; 23 bin 366 kişi ile Üsküdar; 18 bin 742 ile Fatih. 65 yaş ve üstü nüfusun en az olduğu ilçeler ise Adalar, Sultanbeyli ve Arnavutköy. Ayrıca CHP’nin hazırladığı çalışmaya göre İstanbul’da hem 65 yaş üzeri hem de fiziksel engelli olan 5 bin 629 kişi yaşıyor.

CHP’li ilçe örgütleri, hazırlanan bu çalışma doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla tek tek arayarak hem bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor hem de uzun süredir evden çıkmayan vatandaşlarla sohbet ederek moral vermeye çalışıyor.  

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