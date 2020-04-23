CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Yeniden güçlü Meclis' kampanyası: Saray vesayetinin yarattığı tahribatı hep birlikte onaracağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı, TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle “Yeniden güçlü Meclis” sloganıyla sosyal medya kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Türkiye’de yaşanan olayların hatırlatıldığı bir videoyu yayımlayan CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaptığı paylaşımda “Gazi Meclisimizin 100. yılında bir kez daha katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yönetim anlayışının sözünü veriyoruz ve çocuklarımızın geleceği için #YenidenGüçlüMeclis diyoruz. Saray vesayetinin yarattığı tahribatı hep birlikte onaracağız” ifadelerini kullandı.