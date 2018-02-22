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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Benim Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu

22 Şubat 2018 12:48

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilk kez KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuştu. Kaftancıoğlu, 2019'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olmasını istedi. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimi rahat kazanacağını söyledi. Kaftancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin şuanda ifade ettiği bir adayı yok zaman içinde adayımız ortaya çıkacaktır ama ben İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olarak Genel Başkanımızın aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bugünden görülen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısındaki CHP'nin adayı rahatlıkla kazanabilecektir, bugünden bunu söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu çok rahat seçimi kazanabilir" dedi.

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