"CHP ile genç Kürt seçmen arasında mesafe azalıyor; Kürt seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i biliyor"

Rawest araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine yönelik yaptıkları son araştırmada, CHP’nin bölgede Kürt seçmenle arasındaki mesafeyi azalttığını, DEVA ve Gelecek partisinin ise AKP’den uzaklaşan Kürt seçmenin yeni adresleri haline geldiğini söyledi.

Diyarbakır merkezli Rawest araştırmanın Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine yönelik, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van’da 20 ilçedeki 100 mahallede, 1497 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Murat Sabuncu’ya yorumladı.

"Kürtlerle diyaloğun, CHP için oya dönüşen bir etkisi var"

CHP’nin özellikle 2018’den sonra parti içinde daha renkli bir görüntü vermesinin ve 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin desteğini almasının seçmen üzerinde etkili olduğunu dile getiren Ruhavioğlu, bölgede HDP ve AKP’den sonra CHP’nin üçüncü parti konumuna geldiğini söyledi.

Genç seçmenin, CHP’deki tutum değişikliğinin partide bir değişim yarattığını düşündüğünü, söyleyen Ruhavioğlu, oy tercihleri konusunda bu tutum değişikliğinin etkili olduğunu belirtti. CHP’nin bölgede, gençler arasında yaklaşık yüzde 10 civarında oyunun bulunduğunu kaydeden Ruhaviroğlu, “Türkiye ölçeğinde baktığımızda Kürtlerle olumlu diyaloğun sadece söylemsel değil, oya dönüşen bir etki yarattığını da görüyoruz” dedi.

Ruhavioğlu ayrıca CHP’nin bu oy oranının kalıcı olmasının, seçim düzeni, HDP’nin tercihleri ve diğer partilerin durumlarına bağlı olduğunu ifade ederek “Ama bugün CHP’nin özellikle HDP'li Kürtlerle diyalogda önemli kavşakları ve zorlukları aştığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“AKP’ye oy vermiş yüz kişinin 25’i partiden uzaklaşıyor"

AKP’nin HDP’ye yönelik tutumu, şehir çatışmaları, Suriye politikası gibi etkenlere rağmen bölgede hâlâ yüzde 30’larda bir oy oranının olduğunu ifade eden Ruhavioğlu, “AKP’ye oy vermiş yüz kişinin 25’i partiden uzaklaşıyor fakat ilk durak kararsızlık ve boykot oluyor” dedi.

AKP’den kopan ve uzaklaşan seçmenin, kararsızlık seçeneğinin ardından AKP muadili olarak görülen Gelecek ve DEVA partilerine yöneldiğini dile getiren Ruhavioğlu, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki olumsuz hafıza nedeniyle, DEVA’nın Gelecek Partisi’nden daha avantajlı bir yerde olduğunu söyledi.

"Seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i biliyor"

DEVA ve Gelecek Partisi’nin bölgedeki seçmenin yüzde 50’si tarafından bilinir olduğunu söyleyen Ruhavioğlu, bunun seçmenden değil partilerden kaynaklandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu bilinirliğin az olması bir handikap ama bir taraftan da fırsat. Seçmenin diğer yüzde ellisi ile taşınırsa belki oylarını artırabilir.”

“DEVA’nın, AK Parti’nin içinden çıkmış olmakla birlikte daha batılı, geniş, teknokrat görünümlü, kavgaya girmeyen, uzlaşmacı bir çerçevesi var. AK Parti’den rahatsız olup daha kentli, eğitim düzeyi yüksek modern kaygıları olan insanlar DEVA’yı tercih ediyorlar. Fakat yine de Davutoğlu ve Babacan’ı karşılaştırdığımızda Davutoğlu'nun AKP bagajı daha belirgin ve olumsuz. Babacan ise daha nötr bir profil olduğu için bu onun için bir avantaj olarak görünüyor”

Ruhavioğlu muhalefet partilerinin olası ortak adayları konusunda ise Îyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şansının Kürt seçmen nezdinde az olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise HDP'nin 'geçiş dönemi' gerekçesiyle işaret etmesi durumunda şansının olabileceğini aktardı.

11, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kürt seçmende hâlâ ciddi bir kredisi olduğunu belirten Ruhavioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'deki değişimin aktörü olarak Kürt seçmen nezdinde itibarının yükseldiğini söyledi.

Araştırmanın tamamı için tıklayın