CHP'li Başarır'dan AKP sıralarına: Japonya’yı örnek almaya kalkarsanız sizdeki bakanların çoğu intihar eder

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın TL'nin dolar karşısında kaybettiği değeri Japon Yeni üzerinden değerlendirmesine göndermede bulunarak "Japonya’yı örnek örnek almaya kalkarsanız sizdeki bakanların çoğu intihar eder" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda İcra İflas Kanunu’nda değişiklik teklifi üzerinde yaptığı konuşma sırasında,

AKP sıralarına dönerek “Ben intihar edin demiyorum ama Japonya’yı örnek alıyorsanız ve örnek almaya kalkarsanız valla sizdeki bakanların çoğu intihar eder” diyen Başarır, AKP İktidarında İcra İflas Kanununda 400’e yakın değişiklik yapıldığını dile getirdi.

Başarır, “Neyi hedefliyorsunuz anlamış değilim. Çünkü çok kısa süre sonra hazırlık komisyonundaki İcra İflas Kanunu ile ilgili daha köklü bir değişiklik meclise gelecek. Siz, ekonominin İcra İflas Kanunu ile değiştirilerek düzeleceğini sanıyorsunuz oysa İcra İflas Kanunu, kötü giden bir ekonominin sonucudur” dedi.

"Temel yasalarla bu kadar oynanmaz”

30 milyona yakın icra dosyası ve yüzbinlerce iflas dosyası olduğunu belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yaptığınız değişikliklerle ülkedeki ekonomiyi düzeltemezsiniz. İcra dairelerinin yükü ortada. Temel kanunlarda o kadar çok değişiklik yapıyorsunuz ki 200 kere ceza kanununun maddeleri değişmiş, 200’ün üzerinde ticaret kanunu değişmiş, 200’ün üzerinde medeni kanun değişmiş. Yani artık kanun kitabı çıkarılmıyor çünkü 3 ayda bir bu ülkede kanun değişiyor. Temel yasalarda bu kadar oynanmaz” sözlerini ifade etti.

İşçinin, emeklinin, asgari ücretle çalışan vatandaşların durumuna değinen CHP’li Başarır, “Milyonlarca asgari ücretli icrada. Bu asgari ücretliler 2825 lira maaş almıyor. Bakın, 2100 lira maaş alıyor çünkü 4'te 1'i sürekli kesiliyor. İnsani bir uygulama değil bu. Diğer bir durum, 100 bin lira maaş alanın da 4'te 1'ini haczediyorsunuz, asgari ücretlinin de 4'te 1'ini haczediyorsunuz. Bu hakkaniyetli bir şey değil. Ha niye bunu yapmazsınız? Bankalardan, varlık şirketlerinden, finans kurumlarından çekindiğiniz için. Bankaları düşünmeyin, işçiyi düşünün. Bakın zaten asgari ücretli maaşıyla sadece 10 gün geçinebiliyor ve haciz var” dedi.