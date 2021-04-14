CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Recep Tayyip Erdoğan'ın güvencesi milletimizin sessizliğidir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan'ın güvencesi milletimizin sessizliğidir" diye konuştu.

CHP'li Engin Özkoç KRT TV'ye konuk oldu. Çokça tartışılan Merkez Bankası rezervi 128 milyar dolar ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda topyekûn insanlarımız pandemi ile patır patır ölüyorlar. Ama bu ekonomik nedenlerden dolayı değil" dedi.

Özkoç şunları kaydetti:

"Türkiye'nin parası vardı, 128 milyar doları vardı, bir gün içerisinde hiç ettiler. Merkez Bankası Başkanı gitmeden bir gün önce 450 milyon dolarlık satış yaptılar, 300 milyon dolar parayı hiç ettiler. 83 bin kişi milyarder oldu. Türkiye'nin pandemi için yetecek parası var. Aşı için yetecek parası var. Türkiye'nin altyapısına yetecek parası var. Bu parayı bu iktidar, bu Cumhurbaşkanı millet için değil, kendi yandaşlarına kullandığı için Türkiye bu durumda. O yüzden bizim milletimiz "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" demeyi bir an önce bırakmalı. Türkiye'deki bütün esnaf "Biz açız, neredesin iktidar" diye kapısına ufak bir pankart açsın, STK'lar, meslek odaları desin ki "Türkiye batıyor", bu iktidarda bu insanlar bir gün oturamazlar. Sandığa gitmek zorunda kalırlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın güvencesi, milletimizin sessizliğidir."