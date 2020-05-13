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CHP Grup Başkanvekili Altay'dan RTÜK'e: Erdoğan'ı mutlu etmek ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz!

13 Mayıs 2020 18:11

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası vermesine "Haddinizi bilin! Sizin seçilmenize katkı sunan bir siyasi partiye gönül, vefa borcunuz olabilir. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Tayyip Erdoğan’ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz" sözleri ile tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası vermesine tepki gösterdi. Altay, RTÜK'ün bazı kanallar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmeyip bazı kanallar ile ilgili ise resen işlem yaptığını söyledi. 

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında RTÜK'ün saygınlığını koruması gerektiğini belirterek "Erdoğan’ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz" dedi.

Altay konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’ü tekrar uyarıyorum! Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Aba altından sopa gösteriyor. Yayın durduruyor, frekans iptali ile tehdit ediyor. Bunu yapamazsın ey RTÜK başkanı, üyeleri! Haddinizi bilin! Sizin seçilmenize katkı sunan bir siyasi partiye gönül, vefa borcunuz olabilir. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Tayyip Erdoğan’ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz. Bazı kanallar ile ilgili iki yıldır müteaddit defalar yapılan şikayetleri hiç gündemine almayan RTÜK, bazı kanallar ile ilgili durumdan vazife çıkararak şikâyete bağlı olmaksızın resen işlem yapıyor. Üst kurullar saygınlığını korumalıdır. Bu hadsizliğin, bu işgüzarlığın millet vicdanında karşılığı yoktur. AK Parti seçmeninin vicdanında da yoktur. Bir kişiye yaranacağız diye TBMM tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, bu kadar kontrolsüzleşmesi, bu kadar taraflı hale gelmesi ve AK Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırmayan, Tayyip Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz."

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